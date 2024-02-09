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Хмарні сервіси та IT-коаліція: Міноборони працює над посиленням кібербезпеки України

Хмарні сервіси та IT-коаліція: Міноборони працює над посиленням кібербезпеки України

Київ • УНН

 • 22029 перегляди

Міністерство оборони працює над посиленням кіберзахисту та інформаційної безпеки України шляхом виправлення прогалин у законодавстві, створення Оперативного центру кібербезпеки та залучення ресурсів міжнародної ІТ-коаліції з 12 країн.

Міністерство оборони працює над тим, аби посилити кіберзахист та інформаційну безпеку України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що днями у Києві проходив міжнародний форум з кібербезпеки, на якому заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла про короткострокові та довгострокові цілі Міністерства оборони у напрямку кіберзахисту та інформаційної безпеки. 

Ефективна кібербезпека потребує постійного покращення. У сучасному світі неважливо, який стан у тебе був вчора, твоя система має відповідати на виклики, які постають сьогодні і виникатимуть завтра. Тому Міноборони працює над тим, щоб IT-сервіси та системи відповідали сучасним викликам

- заявила заступниця міністра оборони.

Зазначається, що аби побудувати ефективну систему кіберзахисту, Міністерство оборони вже: 

  • виправляє прогалини у законодавстві. Законопроєкт №10062 дозволить розгортати військові системи на хмарних сервісах країн НАТО. Це убезпечить від ризику фізичного знищення дата-центрів ворогом і дозволить гнучко розвивати наші системи
  • створило Операційний центр кібербезпеки, який у режимі 24/7 моніторить кіберінциденти у системах Міністерства і співпрацює з кіберцентром ЗСУ
  • залучає сучасні ресурси для ефективного виконання завдань. Створено IT-коаліцію, у складі якої вже 12 країн. Партнери виділяють кошти, ліцензії та обладнання для кіберзахисту України. 

Головний виклик – ворог не обмежується фізичним полем бою. росія проводить різні операції з метою "відключити, знищити, дестабілізувати". І ми розуміємо, що такий стан не завершиться навіть, коли ми виб’ємо ворога за наші кордони. Кібервійна може продовжитися в ще більших масштабах

- підкреслила Катерина Черногоренко.

Українські хакери "зламали" компанію IPL Consulting, яка працювала на російську оборонну промисловість27.01.24, 10:16 • 70309 переглядiв

Доповнення

7-8 лютого в Києві провели перший міжнародний форум з кібербезпеки 2024: "Стійкість під час кібервійни".

В рамках події навколо теми безпеки у кіберсфері об’єдналися представники держави і бізнесу, кіберспільноти, технологічні компанії та провідні експерти галузі.

До організації Форуму долучилися Міністерство оборони, Служба безпеки України, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство закордонних справ.

Технологічними партнерами виступили компанія Cyber Unit Technologies та ГО "Інститут дослідження кібервійни" (ICWR).

Нагадаємо

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку оборонних зусиль України, виділивши 10 мільйонів євро.

Разом з Нідерландами до коаліції на підтримку України у сфері ІТ, комунікацій та кібербезпеки долучилися 12 країн.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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