Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины

Министерство обороны работает над тем, чтобы усилить киберзащиту и информационную безопасность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что на днях в Киеве проходил международный форум по кибербезопасности, на котором заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала о краткосрочных и долгосрочных целях Министерства обороны в направлении киберзащиты и информационной безопасности.

Эффективная кибербезопасность требует постоянного улучшения. В современном мире неважно, какое состояние у тебя было вчера, твоя система должна отвечать на вызовы, которые возникают сегодня и будут возникать завтра. Поэтому Минобороны работает над тем, чтобы IT-сервисы и системы отвечали современным вызовам - заявила заместитель министра обороны.

Отмечается, что чтобы построить эффективную систему киберзащиты, Министерство обороны уже:

исправляет пробелы в законодательстве. Законопроект №10062 позволит разворачивать военные системы на облачных сервисах стран НАТО. Это обезопасит от риска физического уничтожения дата-центров врагом и позволит гибко развивать наши системы

создало Операционный центр кибербезопасности, который в режиме 24/7 мониторит киберинциденты в системах Министерства и сотрудничает с киберцентром ВСУ

привлекает современные ресурсы для эффективного выполнения задач. Создана IT-коалиция, в составе которой уже 12 стран. Партнеры выделяют средства, лицензии и оборудование для киберзащиты Украины.

Главный вызов - враг не ограничивается физическим полем боя. россия проводит различные операции с целью "отключить, уничтожить, дестабилизировать". И мы понимаем, что такое состояние не завершится даже когда мы выбьем врага за наши границы. Кибервойна может продолжиться в еще больших масштабах - подчеркнула Екатерина Черногоренко.

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Дополнение

7-8 февраля в Киеве провели первый международный форум по кибербезопасности 2024: "Устойчивость во время кибервойны".

В рамках события вокруг темы безопасности в киберсфере объединились представители государства и бизнеса, киберсообщества, технологические компании и ведущие эксперты отрасли.

К организации Форума присоединились Министерство обороны, Служба безопасности Украины, Министерство цифровой трансформации и Министерство иностранных дел.

Технологическими партнерами выступили компания Cyber Unit Technologies и ОО "Институт исследования кибервойны" (ICWR).

Напомним

Нидерланды присоединились к ИТ-коалиции в поддержку оборонных усилий Украины, выделив 10 миллионов евро.

Вместе с Нидерландами к коалиции в поддержку Украины в сфере ИТ, коммуникаций и кибербезопасности присоединились 12 стран.