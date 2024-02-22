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У Міноборони розповіли, що являтиме собою мобільний додаток для військових "Армія+”

Київ • УНН

 • 22803 перегляди

Міністерство оборони розробляє мобільний додаток "Армія+" для електронної звітності та надання документів і послуг для військовослужбовців.

У Міноборони розповіли, що являтиме собою мобільний додаток для військових "Армія+”

Міністерство оборони розробляє мобільний додаток "Армія+", який дасть можливість військовим надсилати електронні рапорти, а також в ньому будуть доступні документи та послуги для військових. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає УНН.

"Нарешті ми відходимо від паперу, від необхідності складати неймовірні стоси різних паперових документів, безкінечні рапорти, які неможливо відслідкувати щодо того чи прийняті вони, яке рішення було прийнято. Нарешті ми робимо єдине цифрове рішення, супер застосунок, який буде забезпечувати всю екосистему сервісів, послуг і на які вони мають право", - сказала Черногоренко.

Вона додала, що зокрема військовослужбовці отримають право заповнювати в два кліки рапорти.

"Це буде електронний рапорт. Тому ми розробимо функціонал щодо можливості відправити рапорт в два кліки, побачити статус розгляду цього рапорту і завдяки цьому застосунку рапорти стануть автоматизованими та зручними. Якщо військовослужбовець хоче підписати рапорт на відпустку, то він може зробити це за пару секунд, обравши шаблон і підписати електронним підписом і відправити його своєму командиру", - додає Черногоренко.

Заступниця міністра наголосила, що завдяки застосунку військовослужбовці зможуть отримати посвідчення військовослужбовця, що дасть можливість підтвердження особи. Також додаток дасть змогу форми зворотнього зв’язку, коли військовослужбовці отримають змогу надання відгуків, запитів тощо.

"І останнє - це будуть навчальні курси онлайн для саморозвитку. Військовослужбовці зможуть проходити ці курси. В майбутньому ми хочемо, щоб ці курси мали онлайн частину і офлайн частину, щоб не відволікати військових на довгий час", - додала заступниця.

Окрім того, вона розповіла, що повісток у застосунку не буде.

"Армія+ це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", - додала Черногоренко.

Нагадаємо

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок "Армія+", у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Павло Башинський

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