Литва передала Україні партію БТР M113
Київ • УНН
Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 для підтримки зусиль з розмінування та допомоги у війні проти Росії.
Україна отримала партію бронетранспортерів M113 від Литви, повідомляє міністерство оборони Литовської Республіки, передає УНН.
Литовські бронетранспортери M113 прибули в Україну, щоб підтримати зусилля з розмінування. Ми готові зробити все, що буде потрібно для перемоги
Своєю чергою у Генштабі ЗСУ подякували Литві за військову допомогу.
На відновлення країни та реабілітацію військових: Литва виділяє Україні майже 13 млн євро 05.06.24, 17:02 • 38679 переглядiв