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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6856 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Литва передала Україні партію БТР M113

Київ • УНН

 • 24146 перегляди

Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 для підтримки зусиль з розмінування та допомоги у війні проти Росії.

Литва передала Україні партію БТР M113

Україна отримала партію бронетранспортерів  M113 від Литви, повідомляє міністерство оборони Литовської Республіки, передає УНН

 Литовські бронетранспортери M113 прибули в Україну, щоб підтримати зусилля з розмінування. Ми готові зробити все, що буде потрібно для перемоги

- йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ подякували Литві за військову допомогу. 

На відновлення країни та реабілітацію військових: Литва виділяє Україні майже 13 млн євро 05.06.24, 17:02 • 38679 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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