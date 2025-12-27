$41.930.00
20:03 • 2698 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 6444 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54 • 11104 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52 • 12034 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 13702 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 15402 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 36676 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37173 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 93973 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 48722 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Зеленский: нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы путин не смог манипулировать

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украине нужны сильные позиции на фронте и в дипломатии, чтобы российский диктатор не манипулировал окончанием войны. Президент Зеленский обсудил приоритеты с западными партнерами и поблагодарил их за поддержку.

Зеленский: нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы путин не смог манипулировать

Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Об этом после общения с западными партнерами заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, во время разговора стороны обсудили, "как идем по дипломатическому треку сейчас.

Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор. ... Спасибо друзьям Украины Марку Карни, Эмманюэлю Макрону, Александру Стуббу, Фридриху Мерцу, Джорджи Мелони, Метте Фредериксен, Дональду Туску, Дику Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Кристерссону, Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен, Марку Рютте и Джонатану Пауэллу за координацию и поддержку

- написал глава государства.

Он добавил, что "мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, получения 100 миллиардов долларов на восстановление страны и не только это.

Вадим Хлюдзинский

