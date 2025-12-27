Зеленский: нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы путин не смог манипулировать
Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Об этом после общения с западными партнерами заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, во время разговора стороны обсудили, "как идем по дипломатическому треку сейчас.
Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор. ... Спасибо друзьям Украины Марку Карни, Эмманюэлю Макрону, Александру Стуббу, Фридриху Мерцу, Джорджи Мелони, Метте Фредериксен, Дональду Туску, Дику Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Кристерссону, Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен, Марку Рютте и Джонатану Пауэллу за координацию и поддержку
Он добавил, что "мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, получения 100 миллиардов долларов на восстановление страны и не только это.
