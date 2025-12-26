росія відклала дебютний запуск нової ракети в рамках проекту "Байтерек"
Київ • УНН
росія та Казахстан перенесли перший запуск ракети-носія "Союз-5" в рамках спільного космічного проєкту "Байтерек" для додаткових перевірок систем. Програма "Байтерек" знаходиться на завершальній стадії, а запуск був відкладений через відставання від графіка та санкції.
росія та Казахстан перенесли перший запуск у рамках спільного космічного проєкту "Байтерек", відклавши дебют ракети-носія "Союз-5" для проведення додаткових перевірок бортових і наземних систем. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Запуск було відкладено для проведення додаткових перевірок як бортових систем, так і наземного обладнання. Програма "Байтерек" перебуває на завершальній стадії, і додаткові випробування спрямовані на створення оптимальних умов для безпечного та успішного першого запуску.
Ракета "Союз-5" мала запуститися до кінця року з комплексу "Байтерек", нового об'єкта на космодромі Байконур у Казахстані, який десятиліттями служив головним космічним майданчиком росії. Програма позиціонується як конкурент SpaceX, що належить Ілону Маску.
Однак, розробка нової ракети роками відстає від графіка, що ускладнюється санкціями, вперше запровадженими після анексії Криму президентом володимиром путіним у 2014 році, а пізніше розширеними після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. "роскосмос" заявив у п'ятницю, що дату запуску корабля "Союз-5" буде визначено після завершення всіх випробувань та узгодження її всіма учасниками програми
Для запуску космічних апаратів та обладнання, росія наразі використовує вітчизняні космодроми. 25 грудня вона відправила ракету-носій "Союз 2.1а" з космічним кораблем з Плесецька та планує відправити ще один "Союз" 28 грудня зі Східного.
Нагадаємо
"роскосмос" планує звести стаціонарне джерело енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів.