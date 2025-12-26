$41.930.22
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
08:30 • 5792 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 3916 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 9792 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 10280 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 12765 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 22186 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 72114 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 69856 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рік
25 грудня, 09:37 • 84840 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі
росія відклала дебютний запуск нової ракети в рамках проекту "Байтерек"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

росія та Казахстан перенесли перший запуск ракети-носія "Союз-5" в рамках спільного космічного проєкту "Байтерек" для додаткових перевірок систем. Програма "Байтерек" знаходиться на завершальній стадії, а запуск був відкладений через відставання від графіка та санкції.

росія відклала дебютний запуск нової ракети в рамках проекту "Байтерек"

росія та Казахстан перенесли перший запуск у рамках спільного космічного проєкту "Байтерек", відклавши дебют ракети-носія "Союз-5" для проведення додаткових перевірок бортових і наземних систем. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Запуск було відкладено для проведення додаткових перевірок як бортових систем, так і наземного обладнання. Програма "Байтерек" перебуває на завершальній стадії, і додаткові випробування спрямовані на створення оптимальних умов для безпечного та успішного першого запуску.

Ракета "Союз-5" мала запуститися до кінця року з комплексу "Байтерек", нового об'єкта на космодромі Байконур у Казахстані, який десятиліттями служив головним космічним майданчиком росії. Програма позиціонується як конкурент SpaceX, що належить Ілону Маску.

Однак, розробка нової ракети роками відстає від графіка, що ускладнюється санкціями, вперше запровадженими після анексії Криму президентом володимиром путіним у 2014 році, а пізніше розширеними після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. "роскосмос" заявив у п'ятницю, що дату запуску корабля "Союз-5" буде визначено після завершення всіх випробувань та узгодження її всіма учасниками програми

- йдеться у виданні.

Для запуску космічних апаратів та обладнання, росія наразі використовує вітчизняні космодроми. 25 грудня вона відправила ракету-носій "Союз 2.1а" з космічним кораблем з Плесецька та планує відправити ще один "Союз" 28 грудня зі Східного.

Нагадаємо

"роскосмос" планує звести стаціонарне джерело енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів.

Алла Кіосак

