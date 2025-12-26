$41.930.22
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 5882 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 3954 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 9874 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 10293 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 12772 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22194 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72140 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 69871 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 84863 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
россия отложила дебютный запуск новой ракеты в рамках проекта "Байтерек"

Киев • УНН

 • 36 просмотра

россия и Казахстан перенесли первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" в рамках совместного космического проекта "Байтерек" для дополнительных проверок систем. Программа "Байтерек" находится на завершающей стадии, а запуск был отложен из-за отставания от графика и санкций.

россия отложила дебютный запуск новой ракеты в рамках проекта "Байтерек"

россия и Казахстан перенесли первый запуск в рамках совместного космического проекта "Байтерек", отложив дебют ракеты-носителя "Союз-5" для проведения дополнительных проверок бортовых и наземных систем. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Запуск был отложен для проведения дополнительных проверок как бортовых систем, так и наземного оборудования. Программа "Байтерек" находится на завершающей стадии, и дополнительные испытания направлены на создание оптимальных условий для безопасного и успешного первого запуска.

Ракета "Союз-5" должна была запуститься до конца года с комплекса "Байтерек", нового объекта на космодроме Байконур в Казахстане, который десятилетиями служил главной космической площадкой россии. Программа позиционируется как конкурент SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Однако, разработка новой ракеты годами отстает от графика, что осложняется санкциями, впервые введенными после аннексии Крыма президентом владимиром путиным в 2014 году, а позже расширенными после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. "роскосмос" заявил в пятницу, что дата запуска корабля "Союз-5" будет определена после завершения всех испытаний и согласования ее всеми участниками программы

- говорится в издании.

Для запуска космических аппаратов и оборудования россия сейчас использует отечественные космодромы. 25 декабря она отправила ракету-носитель "Союз 2.1а" с космическим кораблем с плесецка и планирует отправить еще один "Союз" 28 декабря с Восточного.

Напомним

"роскосмос" планирует возвести стационарный источник энергии на Луне к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов.

Алла Киосак

