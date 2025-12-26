россия отложила дебютный запуск новой ракеты в рамках проекта "Байтерек"
Киев • УНН
россия и Казахстан перенесли первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" в рамках совместного космического проекта "Байтерек" для дополнительных проверок систем. Программа "Байтерек" находится на завершающей стадии, а запуск был отложен из-за отставания от графика и санкций.
россия и Казахстан перенесли первый запуск в рамках совместного космического проекта "Байтерек", отложив дебют ракеты-носителя "Союз-5" для проведения дополнительных проверок бортовых и наземных систем. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Запуск был отложен для проведения дополнительных проверок как бортовых систем, так и наземного оборудования. Программа "Байтерек" находится на завершающей стадии, и дополнительные испытания направлены на создание оптимальных условий для безопасного и успешного первого запуска.
Ракета "Союз-5" должна была запуститься до конца года с комплекса "Байтерек", нового объекта на космодроме Байконур в Казахстане, который десятилетиями служил главной космической площадкой россии. Программа позиционируется как конкурент SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Однако, разработка новой ракеты годами отстает от графика, что осложняется санкциями, впервые введенными после аннексии Крыма президентом владимиром путиным в 2014 году, а позже расширенными после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. "роскосмос" заявил в пятницу, что дата запуска корабля "Союз-5" будет определена после завершения всех испытаний и согласования ее всеми участниками программы
Для запуска космических аппаратов и оборудования россия сейчас использует отечественные космодромы. 25 декабря она отправила ракету-носитель "Союз 2.1а" с космическим кораблем с плесецка и планирует отправить еще один "Союз" 28 декабря с Восточного.
Напомним
"роскосмос" планирует возвести стационарный источник энергии на Луне к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов.