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Financial Times
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НАТО усиливает оборону Финляндии и Швеции

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Альянс создал подразделение FLF в Финляндии для быстрого реагирования. В состав новой воинской части также вошла шведская боевая группа.

НАТО усиливает оборону Финляндии и Швеции

Сухопутные войска стран НАТО начали операции, направленные на укрепление обороны двух новых членов альянса — Швеции и Финляндии. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

"Этот регион является одним из наиболее стратегически важных и экологически сложных в мире", — отметил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал США Алексус Гринкевич.

Как отмечается, в 2024 году НАТО приняло решение создать новое международное военное подразделение — Сухопутные войска передового развертывания в Финляндии (Forward Land Forces Finland, FLF), предназначенные для выполнения функций подразделения быстрого реагирования.

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В состав этой воинской части, которая начала свою деятельность в субботу, 6 июня, входит также шведская боевая группа.

Сообщается, что НАТО имеет аналогичные сухопутные подразделения в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.

Швеция и Финляндия расположены на берегах водного пути, которым российские военные корабли пользуются для осуществления перемещений между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Финляндия имеет общую границу с рф, а также дважды воевала против ссср во время Второй мировой войны.

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Ольга Розгон

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