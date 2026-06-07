НАТО усиливает оборону Финляндии и Швеции
Киев • УНН
Альянс создал подразделение FLF в Финляндии для быстрого реагирования. В состав новой воинской части также вошла шведская боевая группа.
Сухопутные войска стран НАТО начали операции, направленные на укрепление обороны двух новых членов альянса — Швеции и Финляндии. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
"Этот регион является одним из наиболее стратегически важных и экологически сложных в мире", — отметил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал США Алексус Гринкевич.
Как отмечается, в 2024 году НАТО приняло решение создать новое международное военное подразделение — Сухопутные войска передового развертывания в Финляндии (Forward Land Forces Finland, FLF), предназначенные для выполнения функций подразделения быстрого реагирования.
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В состав этой воинской части, которая начала свою деятельность в субботу, 6 июня, входит также шведская боевая группа.
Сообщается, что НАТО имеет аналогичные сухопутные подразделения в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.
Швеция и Финляндия расположены на берегах водного пути, которым российские военные корабли пользуются для осуществления перемещений между Санкт-Петербургом и Калининградом.
Финляндия имеет общую границу с рф, а также дважды воевала против ссср во время Второй мировой войны.
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