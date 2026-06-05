Швеция передаст Украине арестованное судно Caffa «теневого флота» РФ
Киев • УНН
Шведский суд разрешил передать Украине судно Caffa, которое подозревают в вывозе зерна из Крыма. У владельцев есть три недели на обжалование решения.
Шведский суд разрешил передать Украине судно российского "теневого флота" Caffa, экипаж которого подозревается в вывозе зерна с оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Суд подтвердил, что арест судна CAFFA и прочее было осуществлено на законных основаниях и что судно может быть передано Украине
Он отметил, что решение должно вступить в законную силу, прежде чем состоится какая-либо передача, добавив, что у владельцев есть три недели на обжалование.
Напомним
29 апреля шведская полиция арестовала судно Caffa. Его подозревают в незаконном вывозе зерна из оккупированного Крыма.
Впоследствии Швеция разрешила покинуть страну экипажу судна Caffa, которое задержали в марте.