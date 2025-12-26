Треба розмістити європейських військових в Україні - голова Європейської народної партії Вебер

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Ексклюзив
11:18 • 1490 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 3244 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 1640 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 8784 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 13385 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 23976 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 14699 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 23807 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15111 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
26 грудня, 05:31 • 15690 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5.9м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 13599 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 15624 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 14407 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 10261 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 9586 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 1490 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 23976 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 23807 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 80177 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 81285 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Манфред Вебер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харківська область
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 7752 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 19928 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 23788 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 24767 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 27852 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Треба розмістити європейських військових в Україні - голова Європейської народної партії Вебер

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер висловився за розміщення європейських військових, зокрема бундесверу, в Україні під європейською символікою. Він розкритикував сценарій, за яким мир забезпечували б виключно американські військові, та зазначив, що путін не готовий до миру.

Треба розмістити європейських військових в Україні - голова Європейської народної партії Вебер

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер виступив за розміщення в Україні європейських військових під загальною європейською символікою: це стосується, у тому числі військових бундесверу - німецької армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

За його словами, якщо Європа серйозно говорить про миротворчу місію, Німеччина не може залишатися осторонь. Вебер також розкритикував сценарій, за яким мир в Україні забезпечували б виключно американські військові.

Я хочу бачити солдатів з європейським прапором на формі, які разом з нашими українськими друзями забезпечують мир

- заявив Манфред Вебер.

Він додав, що російський диктатор володимир путін не готовий до миру.

путін водить нас за ніс. Він сидить у кремлі і радіє тому, як Захід сперечається і розколюється 

- додав політик.

На думку Вебера, "це не рішення, якщо президент США Дональд Трамп буде гарантувати мир тільки американськими солдатами".

Нагадаємо

Низка сенаторів США виступили зі спільною заявою, в якій засудили атаки росії на Україну на Різдво. Вони наголосили, що володимир путін є безжальним вбивцею, що не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Манфред Вебер
Бундесвер
Дональд Трамп
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна