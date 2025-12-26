Треба розмістити європейських військових в Україні - голова Європейської народної партії Вебер

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер висловився за розміщення європейських військових, зокрема бундесверу, в Україні під європейською символікою. Він розкритикував сценарій, за яким мир забезпечували б виключно американські військові, та зазначив, що путін не готовий до миру.

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер виступив за розміщення в Україні європейських військових під загальною європейською символікою: це стосується, у тому числі військових бундесверу - німецької армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild. Деталі За його словами, якщо Європа серйозно говорить про миротворчу місію, Німеччина не може залишатися осторонь. Вебер також розкритикував сценарій, за яким мир в Україні забезпечували б виключно американські військові. Я хочу бачити солдатів з європейським прапором на формі, які разом з нашими українськими друзями забезпечують мир - заявив Манфред Вебер. Він додав, що російський диктатор володимир путін не готовий до миру. путін водить нас за ніс. Він сидить у кремлі і радіє тому, як Захід сперечається і розколюється - додав політик. На думку Вебера, "це не рішення, якщо президент США Дональд Трамп буде гарантувати мир тільки американськими солдатами". Нагадаємо Низка сенаторів США виступили зі спільною заявою, в якій засудили атаки росії на Україну на Різдво. Вони наголосили, що володимир путін є безжальним вбивцею, що не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти.