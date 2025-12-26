$41.930.22
Необходимо разместить европейских военных в Украине - глава Европейской народной партии Вебер

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер высказался за размещение европейских военных, в частности бундесвера, в Украине под европейской символикой. Он раскритиковал сценарий, при котором мир обеспечивали бы исключительно американские военные, и отметил, что путин не готов к миру.

Необходимо разместить европейских военных в Украине - глава Европейской народной партии Вебер

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер выступил за размещение в Украине европейских военных под общей европейской символикой: это касается, в том числе, военных бундесвера - немецкой армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По его словам, если Европа всерьез говорит о миротворческой миссии, Германия не может оставаться в стороне. Вебер также раскритиковал сценарий, при котором мир в Украине обеспечивали бы исключительно американские военные.

Я хочу видеть солдат с европейским флагом на форме, которые вместе с нашими украинскими друзьями обеспечивают мир

- заявил Манфред Вебер.

Он добавил, что российский диктатор владимир путин не готов к миру.

путин водит нас за нос. Он сидит в кремле и радуется тому, как Запад спорит и раскалывается 

- добавил политик.

По мнению Вебера, "это не решение, если президент США Дональд Трамп будет гарантировать мир только американскими солдатами".

Напомним

Ряд сенаторов США выступили с совместным заявлением, в котором осудили атаки россии на Украину на Рождество. Они подчеркнули, что владимир путин является безжалостным убийцей, не заинтересованным в мире и которому нельзя доверять.

Евгений Устименко

