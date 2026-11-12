Британія запровадила санкції проти 10 найбільших нафтовидобувачів рф

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"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці

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Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України

Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для України

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