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Британія запровадила санкції проти 10 найбільших нафтовидобувачів рф

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Велика Британія запровадила санкції проти десяти найбільших нафтовидобувних компаній росії та суден її "тіньового флоту". Лондон прагне перекрити доходи рф від нафти й газу.

Британія запровадила санкції проти 10 найбільших нафтовидобувачів рф

Уряд Великої Британії першим у світі запровадив санкційні обмеження проти всіх 10 найбільших російських нафтовидобувних компаній. Про це повідомляє пресслужба британського уряду, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що до санкційного пакету увійшли судна так званого "тіньового флоту", які росія використовує для перевезення своєї нафти та зрідженого природного газу, великі вугільні компанії, флагманський арктичний нафтогазовий проєкт "Роснефти" ТОВ "Схід Ойл". Також обмеження поширили на компанію "Славнефть".

Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських нафтовидобувних компаній, оскільки прем’єр-міністр посилює тиск на кремль

- йдеться у повідомленні.

Уряд має намір охопити практично весь ланцюжок отримання доходів росією від нафтогазової галузі, включаючи видобування, торговельні мережі, ланцюги постачання та транспортування.

Нові обмежувальні заходи оголосили на тлі саміту Європейського політичного співтовариства в Ірландії, де прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем має намір спільно з українським президентом Володимиром Зеленським провести зустріч лідерів щодо України. Учасники обговорять подальші кроки за підсумками недавніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Бернем також планує закликати лідерів близько 50 країн посилити тиск на росію.

Британія запровадила санкції проти 38 компаній і осіб, пов’язаних із фінансуванням війни рф08.10.26, 15:27 • 5370 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Ірландія
Абу-Дабі
Велика Британія
Володимир Зеленський