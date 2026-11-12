Британия ввела санкции против 10 крупнейших нефтедобывающих компаний РФ

Правительство Великобритании первым в мире ввело санкционные ограничения против всех 10 крупнейших российских нефтедобывающих компаний. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, пишет УНН.

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Отмечается, что в санкционный пакет вошли суда так называемого "теневого флота", которые Россия использует для перевозки своей нефти и сжиженного природного газа, крупные угольные компании, флагманский арктический нефтегазовый проект "Роснефти" ООО "Восток Ойл". Также ограничения распространили на компанию "Славнефть".

Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции против всех десяти крупнейших российских нефтедобывающих компаний, поскольку премьер-министр усиливает давление на Кремль - говорится в сообщении.

Правительство намерено охватить практически всю цепочку получения Россией доходов от нефтегазовой отрасли, включая добычу, торговые сети, цепочки поставок и транспортировку.

Новые ограничительные меры объявили на фоне саммита Европейского политического сообщества в Ирландии, где премьер-министр Соединённого Королевства Энди Бернем намерен совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским провести встречу лидеров по Украине. Участники обсудят дальнейшие шаги по итогам недавних мирных переговоров в Абу-Даби.

Бернем также планирует призвать лидеров около 50 стран усилить давление на Россию.

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