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Археологи в Помпеях нашли "тюремную пекарню", в которой работали рабы

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 08:07  •  12236 просмотра

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Археологи обнаружили в Помпеях "тюремную пекарню", где рабов и ослов заставляли молоть зерно. Раскопки показали разделенное на части здание с зарешеченными окнами и гравировкой для контроля за движением животных. Наличие железных решеток и скелетных останков подчеркивает жестокость античного рабства.

Археологи раскопали "тюремную пекарню" в античном городе Помпеи, разрушенном в 79 году н.э. извержением вулкана Везувия. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Эти раскопки, проведенные в доме, позволили обнаружить "узкую комнату без внешнего вида, оборудованную небольшими окнами с железными решетками, чтобы пропускать свет", место, расположенное на юге Неаполя.

Археологи пришли к выводу, что это была "тюремная пекарня, куда запирали рабов и ослов, которых использовали для перемалывания зерна, необходимого для производства хлеба". Исследование также выявило наличие "гравировки на земле для координации движения животных, вынужденных часами передвигаться с завязанными глазами".

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Дом был разделен на жилую часть, украшенную фресками, и пекарню, где порабощенные вынуждены были молоть зерно, необходимое для изготовления хлеба.

В одной из комнат пекарни за последние месяцы уже было найдено три скелета, что подтверждает, что дом был заселен.

Вы должны представить себе этих людей с подневольным статусом, чей владелец счел нужным ограничить их свободу передвижения. Это самая шокирующая сторона древнего рабства, лишенная доверительных отношений и сведенная к жестокому насилию. Это впечатление подтверждает закрытие нескольких окон железными решетками,

- говорится в сообщении.

Вулканический пепел, изверженный Везувием 2 000 лет назад, осел на большинстве домов в Помпеях, что позволило им почти полностью сохраниться, как и многим телам 3 000 погибших людей.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Культура
Археологи у Помпеях знайшли "тюремну пекарню", в якій працювали раби
Archaeologists in Pompeii found a "prison bakery" where slaves worked
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Археологи в Помпеях нашли "тюремную пекарню", в которой работали рабы

Археологи обнаружили в Помпеях "тюремную пекарню", где рабов и ослов заставляли молоть зерно. Раскопки показали разделенное на части здание с зарешеченными окнами и гравировкой для контроля за движением животных. Наличие железных решеток и скелетных останков подчеркивает жестокость античного рабства.

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