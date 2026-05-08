Каллас предлагает удвоить финансирование обороны ЕС для Молдовы до 120 млн евро в год

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в пятницу предложила удвоить финансирование Европейского фонда мира для Молдовы до 120 миллионов евро в год, отметив, что это сделает его крупнейшим пакетом оборонной поддержки ЕС для любой страны, после Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Во время выступления вместе с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе Каллас заявила, что новое предложение существенно расширит военную помощь ЕС на фоне растущего давления со стороны россии из-за ее войны против соседней Украины.

Через Европейский фонд мира мы уже предоставили помощь на сумму 200 миллионов евро. Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование EPF до 120 миллионов евро в год. Это будет крупнейший пакет помощи в рамках EPF для любой страны-получателя после Украины - сказала Каллас.

Любое увеличение финансирования требует одобрения стран ЕС, которые годами спорят по поводу внебюджетного механизма финансирования военной помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан длительное время блокировал выделение средств для компенсаций через EPF, а ранее Франция и Германия также высказывали технические оговорки.

Каллас представила увеличение финансирования как часть более широкой стратегии укрепления Молдовы против российского давления. "Молдова остается втянутой в гибридную войну России", — сказала она, указывая на атаки на энергетическую инфраструктуру и неоднократные вторжения российских беспилотников в воздушное пространство страны.

Она добавила, что новая радиолокационная система, профинансированная ЕС, уже прибыла в Молдову и помогает лучше обнаруживать российские дроны вблизи границ.

Предложение по EPF существенно углубит оборонные отношения ЕС с Кишиневом. В 2024 году Молдова стала первой страной вне ЕС, подписавшей партнерство по безопасности и обороне с блоком.

"Молдова уже принадлежит к европейскому сообществу", — заявила Каллас в пятницу, добавив, что вскоре в Брюсселе состоится второй саммит ЕС–Молдова, хотя дата пока не объявлена.

