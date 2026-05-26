Санду вернула гражданство Молдовы экс-президенту Румынии Бэсеску
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду восстановила молдавское гражданство бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, которого он был лишен в 2017 году. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Президент Майя Санду своим указом вернула гражданство Молдовы бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, которого в 2017 году его лишил лидер партии ПСРМ Игорь Додон, став президентом.
Санду поблагодарила Бэсеску за "вклад в исправление исторической несправедливости и содействие восстановлению румынского гражданства, продвижение предоставления стипендий для нашей молодежи и неизменную поддержку Молдовы".
"Господин Бэсеску, теперь вы не только наш брат, но и наш гражданин. Ждем вас дома", — добавила президент Молдовы.
Бэсеску в свою очередь поблагодарил Санду за это решение.
"Заверяю вас, что я остаюсь преданным делу интеграции Молдовы в ЕС, а также делу воссоединения страны и румынского народа", — написал Бэсеску в соцсети.
Дополнение
Траян Бэсеску и его жена получили гражданство Молдовы в ноябре 2016 года по указу тогдашнего президента Молдовы Николае Тимофти. Однако через год победитель выборов Игорь Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства. Бэсеску обжаловал указ Додона в суде, а затем в Апелляционной палате и Высшей судебной палате (ВСП). В ноябре 2018 года ВСП отклонила жалобу Бэсеску о восстановлении гражданства.
