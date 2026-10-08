В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны

"Они били по нашим дата-центрам, мы ответили" — Зеленский объяснил, почему Украина ударила по "Яндексу" в России

Санду ответила, готова ли Молдова к новой волне беженцев из Украины на фоне очередной зимы в условиях войны

Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига

Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы

Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы

Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики

Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводе

Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в герб