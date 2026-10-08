Санду ответила, готова ли Молдова к новой волне беженцев из Украины на фоне очередной зимы в условиях войны
Киев • УНН
Майя Санду заявила, что Молдова готова принять украинцев в случае зимнего гуманитарного кризиса. Кишинёв также готовится к энергетическим рискам.
Молдова готова принять новую волну украинских беженцев, если этой зимой из-за российских атак в Украине возникнет сложная гуманитарная ситуация. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду 8 октября на Moldova Security Forum в Кишинёве, сообщает NewsMaker, пишет УНН.
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По словам Санду, с начала полномасштабного вторжения России в Молдову прибыли более 1 млн украинцев, из которых около 100 тысяч остались жить в стране.
Если этой зимой в Украине будет так же тяжело, как ожидает весь мир, мы готовы принять столько людей, сколько будут нуждаться в безопасности
Молдова готовится и к возможным проблемам с энергетикой
Бывший премьер-министр Молдовы, специальный посланник президента Дорин Речан подтвердил, что власти уже рассматривают сценарий нового наплыва беженцев. Подготовка также предусматривает гуманитарную, логистическую и энергетическую поддержку Украины.
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Речан объяснил, что энергосистемы двух стран связаны, поэтому российские удары по украинской инфраструктуре могут создать проблемы и для Молдовы.
В то же время он признал, что Кишинёв самостоятельно не сможет обеспечить Украину необходимыми объёмами электроэнергии. Однако Молдова может стать транзитной страной для поставок электричества из Румынии.
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