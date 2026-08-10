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Президент Молдовы обвинила РФ в нарушении воздушного пространства после падения беспилотника

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства после падения беспилотника в селе Крокмаз. Она назвала это прямым следствием войны России, которая угрожает жизни людей.

Президент Молдовы обвинила РФ в нарушении воздушного пространства после падения беспилотника

Президент Молдовы Майя Санду 10 августа осудила нарушение воздушного пространства страны после падения и взрыва беспилотника в селе Крокмаз на юго-востоке Молдовы. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Беспилотник разбился в Крокмазе в воскресенье и вызвал пожар, который повредил несколько объектов, однако никто не погиб. После предварительного анализа обломков местная полиция заявила, что аппарат может быть «ракетоподобным беспилотником».

Я решительно осуждаю последнее нарушение нашего воздушного пространства. Это прямое следствие войны россии, и это ставит под угрозу всех нас

- написала Санду.

Она также подчеркнула, что риск для жизни людей в регионе возрастает.

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Крокмаз расположен неподалёку от границы с Украиной и Одесской области, которая в тот же день подверглась массированной ракетной и беспилотной атаке россии.

Инциденты с беспилотниками в Молдове

Молдавская полиция сообщила, что пока на территории страны не обнаружили других аппаратов такого типа. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить точный тип и происхождение беспилотника, а также обстоятельства его падения.

На прошлой неделе полиция Молдовы также обнаружила обломки российского беспилотника типа «Герань-2» возле села Валены на юге страны.

После двух инцидентов Министерство иностранных дел Молдовы отозвало своего посла в россии для консультаций.

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Степан Гафтко

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