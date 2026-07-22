Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном
Киев • УНН
53 депутата от PAS проголосовали за новый кабмин. Тофан определил пять приоритетов, в частности экономическое развитие и евроинтеграцию Молдовы.
Парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном. За утверждение нового кабмина проголосовали 53 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.
Детали
Выступая на пленарном заседании, Тофан подчеркнул, что новое правительство сосредоточится на пяти приоритетах: экономическом развитии, использовании процесса вступления в ЕС для модернизации страны, повышении эффективности государственного управления, укреплении безопасности и улучшении качества жизни граждан.
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По его словам, успех работы правительства будет оцениваться по объему привлеченных инвестиций, развитию предприятий, росту экспорта и повышению качества государственных услуг.
Ранее Тофан представил парламенту правительственную программу и состав будущего кабмина. Он назвал своими целями превратить Молдову в страну с самой дружественной для бизнеса средой в Европе и ускорить ее интеграцию в ЕС.
Контекст
Президентка Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру 44-летнего финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра страны.
Тофан является старшим партнером инвестиционной компании Horizon Capital и поддерживал Санду и ее партию «Действие и солидарность» (PAS) во время президентских и парламентских выборов 2024 года. Его кандидатуру выдвинули после отставки предыдущего премьера Александру Мунтяну, который проработал на посту всего восемь месяцев.
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