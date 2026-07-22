Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном

Парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном. За утверждение нового кабмина проголосовали 53 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Выступая на пленарном заседании, Тофан подчеркнул, что новое правительство сосредоточится на пяти приоритетах: экономическом развитии, использовании процесса вступления в ЕС для модернизации страны, повышении эффективности государственного управления, укреплении безопасности и улучшении качества жизни граждан.

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