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Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном

Киев • УНН

 • 908 просмотра

53 депутата от PAS проголосовали за новый кабмин. Тофан определил пять приоритетов, в частности экономическое развитие и евроинтеграцию Молдовы.

Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном

Парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном. За утверждение нового кабмина проголосовали 53 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

Выступая на пленарном заседании, Тофан подчеркнул, что новое правительство сосредоточится на пяти приоритетах: экономическом развитии, использовании процесса вступления в ЕС для модернизации страны, повышении эффективности государственного управления, укреплении безопасности и улучшении качества жизни граждан.

Я не прошу у вас карт-бланш. Я прошу проголосовать за программу с четким курсом, измеримыми показателями и конкретными сроками

- сказал Тофан.

По его словам, успех работы правительства будет оцениваться по объему привлеченных инвестиций, развитию предприятий, росту экспорта и повышению качества государственных услуг.

Ранее Тофан представил парламенту правительственную программу и состав будущего кабмина. Он назвал своими целями превратить Молдову в страну с самой дружественной для бизнеса средой в Европе и ускорить ее интеграцию в ЕС.

Контекст

Президентка Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру 44-летнего финансиста Василе Тофана на пост премьер-министра страны.

Тофан является старшим партнером инвестиционной компании Horizon Capital и поддерживал Санду и ее партию «Действие и солидарность» (PAS) во время президентских и парламентских выборов 2024 года. Его кандидатуру выдвинули после отставки предыдущего премьера Александру Мунтяну, который проработал на посту всего восемь месяцев.

Россия готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове - директор Службы информации и безопасности11.07.26, 07:20 • 10563 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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