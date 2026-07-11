Россия готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове - директор Службы информации и безопасности
Киев • УНН
Директор СИБ Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия усилила кампании по дезинформации и готовится к вмешательству в следующие выборы. Он подчеркнул, что угрозы эволюционируют, но страна лучше подготовлена.
Россия уже готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове и усилила кампании по дезинформации, а также попытки повлиять на общественное мнение. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности страны (СИБ) Александр Мустяцэ, сообщает deschide.md, информирует УНН.
Детали
По его словам, сегодня Молдова гораздо лучше подготовлена к попыткам внешнего вмешательства, чем в предыдущие годы, однако угрозы продолжают эволюционировать.
Мы гораздо лучше подготовлены к следующим попыткам вмешательства российской федерации. В то же время нам нельзя расслабляться, потому что они не расслабляются. У них очень большие команды специалистов, которые хорошо оплачиваются, которые ежедневно работают против нас
Он подчеркнул, что возглавляемая им служба в этом году фиксирует значительный рост активности в сфере дезинформации и пропаганды, при этом "используются уже другие методы, чем раньше".
Проводятся кампании по дискредитации армии, сектора безопасности, органов общественного порядка и системы правосудия. Цель - снизить уровень доверия, чтобы к следующему электоральному циклу гражданин начал сомневаться, эффективно ли работают государственные институты
Он добавил, что Россия пытается укрепить свое влияние в Молдове, в частности через проникновение в политическую среду. По его словам, это достигается как путем вербовки и продвижения отдельных политиков, так и с помощью незаконного финансирования лиц, действующих в интересах Москвы.
Напомним
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