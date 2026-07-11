Россия готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове - директор Службы информации и безопасности

Россия уже готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове и усилила кампании по дезинформации, а также попытки повлиять на общественное мнение. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности страны (СИБ) Александр Мустяцэ, сообщает deschide.md, информирует УНН.

По его словам, сегодня Молдова гораздо лучше подготовлена к попыткам внешнего вмешательства, чем в предыдущие годы, однако угрозы продолжают эволюционировать.

Мы гораздо лучше подготовлены к следующим попыткам вмешательства российской федерации. В то же время нам нельзя расслабляться, потому что они не расслабляются. У них очень большие команды специалистов, которые хорошо оплачиваются, которые ежедневно работают против нас