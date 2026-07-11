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Россия готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове - директор Службы информации и безопасности

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Директор СИБ Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия усилила кампании по дезинформации и готовится к вмешательству в следующие выборы. Он подчеркнул, что угрозы эволюционируют, но страна лучше подготовлена.

Россия готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове - директор Службы информации и безопасности

Россия уже готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове и усилила кампании по дезинформации, а также попытки повлиять на общественное мнение. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности страны (СИБ) Александр Мустяцэ, сообщает deschide.md, информирует УНН.

Детали

По его словам, сегодня Молдова гораздо лучше подготовлена к попыткам внешнего вмешательства, чем в предыдущие годы, однако угрозы продолжают эволюционировать.

Мы гораздо лучше подготовлены к следующим попыткам вмешательства российской федерации. В то же время нам нельзя расслабляться, потому что они не расслабляются. У них очень большие команды специалистов, которые хорошо оплачиваются, которые ежедневно работают против нас

- сказал Мустяцэ.

Он подчеркнул, что возглавляемая им служба в этом году фиксирует значительный рост активности в сфере дезинформации и пропаганды, при этом "используются уже другие методы, чем раньше".

Проводятся кампании по дискредитации армии, сектора безопасности, органов общественного порядка и системы правосудия. Цель - снизить уровень доверия, чтобы к следующему электоральному циклу гражданин начал сомневаться, эффективно ли работают государственные институты

- пояснил директор СИБ Молдовы.

Он добавил, что Россия пытается укрепить свое влияние в Молдове, в частности через проникновение в политическую среду. По его словам, это достигается как путем вербовки и продвижения отдельных политиков, так и с помощью незаконного финансирования лиц, действующих в интересах Москвы.

Напомним

Власти Молдовы не продлили действие соглашения с РФ о работе в Кишиневе "российского дома".

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Вадим Хлюдзинский

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