В Молдове не рекомендуют проводить концерты ряда российских артистов из-за рисков для нацбезопасности - ЦПД

Министерство культуры Молдовы опубликовало перечень российских артистов, концерты которых не рекомендуется проводить на территории страны из-за потенциальных рисков для национальной безопасности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Как отмечают в ЦПД, в список вошли, в частности, Баста, Моргенштерн, Нурлан Сабуров, группа "Ленинград", Егор Крид и другие российские исполнители.

В то же время прямой юридический запрет на проведение концертов отсутствует. Однако Министерство культуры Молдовы официально предупредило организаторов, что они будут нести полную ответственность за возможные последствия проведения таких мероприятий. Кроме того, самим артистам могут отказать во въезде в страну при прохождении пограничного контроля, что фактически делает организацию концертов экономически и репутационно неоправданной.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это решение является частью последовательной политики Молдовы по противодействию российскому культурному и информационному влиянию.

российский шоу-бизнес, даже та его часть, которая пытается казаться "аполитичной", годами используется москвой как инструмент "мягкой силы" для удержания соседних стран в своем культурном пространстве. Сегодня же Молдова четко маркирует такие мероприятия как источник потенциальных рисков для безопасности - отметили в ЦПД.

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