Украинцы массово отказываются от Netflix после приобретения нового сезона российского мультсериала "Маша и Медведь"

Решение стримингового сервиса Netflix приобрести права на новые сезоны российского мультсериала "Маша и Медведь" и продлить лицензию на предыдущие вызвало волну возмущения среди украинских пользователей. В соцсетях появляется все больше сообщений об отмене подписок на платформу, а пользователи призывают компанию пересмотреть свою политику в отношении российского контента, передает УНН.

Детали

После появления информации о расширении сотрудничества Netflix с производителями мультсериала украинские пользователи начали публиковать скриншоты удаленных аккаунтов и заявлять об отказе от сервиса. Многие подчеркивают, что считают неприемлемым продвижение российского продукта во время полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины.

Дополнительную дискуссию вызвала позиция Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, где ранее неоднократно обращали внимание на использование россией культурных продуктов как инструмента влияния на международную аудиторию.

В ЦПД отмечают, что российские власти годами инвестировали в продвижение собственного культурного контента за рубежом, используя мультфильмы, кино и сериалы как элемент так называемой "мягкой силы".

Особое внимание там обращают на детскую аудиторию, которая наиболее восприимчива к подобному контенту.

На этом фоне часть украинских пользователей требует от Netflix публичных объяснений относительно сотрудничества с российскими правообладателями.

В соцсетях также звучат призывы к международным компаниям тщательнее оценивать репутационные риски при заключении соглашений с производителями контента из государства-агрессора.

На данный момент Netflix официально не комментировал реакцию украинских пользователей на решение о продлении показа мультсериала "Маша и Медведь".

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