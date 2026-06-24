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В россии разработали новую скрытую стратегию информационной войны, направленную на искажение информации в мировых поисковых системах и программах ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Как говорится в сообщении ЦПД, российские спецслужбы массово наполняют интернет миллионами автоматических фейковых статей. Из-за этого компьютерные алгоритмы и чат-боты считывают эту массу лжи, ошибочно считают её правдивой и выдают пользователям в качестве надежных ответов.

При этом, из-за санкций и нехватки денег кремль отказался от разработки собственного искусственного интеллекта, сосредоточившись на "отравлении" алгоритмов и языковых моделей ИИ кремлевской пропагандой.

кремль пытается полностью автоматизировать пропаганду, заставляя мировые технологии работать на себя. Главная опасность заключается в том, что теперь враждебная ложь не выглядит как явная реклама или агрессивный пост в соцсетях - она маскируется под обычные, нейтральные подсказки компьютера, что существенно усложняет её распознавание - отметили в ЦПД.

россия распространяет фейки об Украине и Польше через сеть "Матрёшка" - ЦПД