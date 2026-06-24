$44.880.0351.100.31
ukenru
12:24 • 4210 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 6890 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 12874 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 13046 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
09:54 • 32545 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
08:15 • 24094 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
07:34 • 28128 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 29650 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 71038 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 105186 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
2м/с
35%
747мм
Популярные новости
Что празднуют 24 июня в Украине и мире24 июня, 04:10 • 4886 просмотра
Россия за сутки потеряла на фронте 1260 военных и 60 артсистем - Генштаб ВСУPhoto24 июня, 04:18 • 20897 просмотра
Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ24 июня, 04:59 • 24639 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины09:53 • 7560 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 16383 просмотра
публикации
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 4204 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 12868 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
09:54 • 32540 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 71035 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 105185 просмотра
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Джордж Буш-младший
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 68441 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 71581 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 88351 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 90425 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 105674 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

рф разработала новую стратегию информационной войны для отравления алгоритмов ИИ - ЦПД

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

российские спецслужбы массово наполняют интернет фейковыми статьями, чтобы исказить информацию в поисковых системах и ИИ. Кремль отказался от собственного ИИ, сосредоточившись на автоматизации пропаганды через отравление алгоритмов.

рф разработала новую стратегию информационной войны для отравления алгоритмов ИИ - ЦПД
Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

В россии разработали новую скрытую стратегию информационной войны, направленную на искажение информации в мировых поисковых системах и программах ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Как говорится в сообщении ЦПД, российские спецслужбы массово наполняют интернет миллионами автоматических фейковых статей. Из-за этого компьютерные алгоритмы и чат-боты считывают эту массу лжи, ошибочно считают её правдивой и выдают пользователям в качестве надежных ответов.

При этом, из-за санкций и нехватки денег кремль отказался от разработки собственного искусственного интеллекта, сосредоточившись на "отравлении" алгоритмов и языковых моделей ИИ кремлевской пропагандой.

кремль пытается полностью автоматизировать пропаганду, заставляя мировые технологии работать на себя. Главная опасность заключается в том, что теперь враждебная ложь не выглядит как явная реклама или агрессивный пост в соцсетях - она маскируется под обычные, нейтральные подсказки компьютера, что существенно усложняет её распознавание

- отметили в ЦПД.

россия распространяет фейки об Украине и Польше через сеть "Матрёшка" - ЦПД23.06.2026, 15:15 • 3978 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии