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Социальная сеть

россия распространяет фейки об Украине и Польше через сеть "Матрёшка" - ЦПД

Киев • УНН

 • 128 просмотра

российская пропаганда распространяет фейки, стилизованные под западные медиа, чтобы разжечь вражду между украинцами и поляками. Цель кампании - подорвать единство и снизить поддержку Украины со стороны Польши.

россия распространяет фейки об Украине и Польше через сеть "Матрёшка" - ЦПД

россия разогнала новую волну фейков, направленных на искусственное разжигание вражды между украинцами и поляками на фоне недопонимания, возникшего между официальными Киевом и Варшавой из-за разногласий в трактовке роли УПА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Детали

Для этого российская пропагандистская машина распространяет фейки, стилизованные под материалы известных западных СМИ и аналитических центров. По данным ЦПД, через сеть анонимных аккаунтов боты распространяют ложные сообщения. В частности о том, что директор музея Освенцима якобы призвал не приглашать Президента Украины Владимира Зеленского на памятные мероприятия из-за "героизации нацистов".

Также российские ресурсы продвигают фейки о том, что Украина якобы "назло полякам" планирует назвать еще несколько воинских частей именами героев УПА, а польские добровольцы в составе ВСУ якобы гибнут из-за внутренних конфликтов "на почве нацизма".

В ЦПД подчеркнули, что эти сообщения имитируют материалы известных западных СМИ и влиятельного аналитического центра. В то же время на официальных ресурсах этих организаций таких публикаций нет.

Зачем россия подделывает известные европейские СМИ

Кроме того, российская пропаганда распространяет сфальсифицированные первые полосы европейских газет с заголовками о якобы обострении отношений между Украиной и Польшей и "украинском нацизме". На самом деле на реальных передовицах этих изданий были размещены другие материалы.

В ЦПД отметили, что использование поддельных видео, логотипов и первых полос международных СМИ является типичным инструментом российской дезинформационной сети "Матрёшка".

Цель этой кампании - подорвать единство между украинским и польским народами, спровоцировать политическое напряжение между Киевом и Варшавой и снизить уровень поддержки Украины со стороны Польши.

Привлечение сети "Матрёшка" указывает на причастность российского государства к этой кампании. россия целенаправленно вкладывает ресурсы в раздувание конфликта, чтобы ослабить и дестабилизировать Украину и Польшу

- пояснили в ЦПД.

Напомним

Несколько ранее россия распространяла фейковое объявление от имени полиции о наборе подростков 15–17 лет в ТЦК. Нацполиция и ЦПД официально опровергли эту информацию.

Александра Василенко

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