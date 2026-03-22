Олег Дорощук стал первым в истории украинским чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении

21 марта, 12:15 • 19455 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 46888 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 45551 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 64861 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 91158 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 46857 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 43879 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 35371 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54402 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 21192 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Популярные новости
УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха, им стал архиепископ Сумской Никодим21 марта, 17:47 • 9478 просмотра
"Я рад, что он умер" - Трамп отреагировал на смерть экс-директора ФБР Мюллера, который вел в отношении него расследование21 марта, 18:27 • 10012 просмотра
Сийярто регулярно отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС - WP21 марта, 18:41 • 7936 просмотра
Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью патриарха ФиларетаVideo21 марта, 19:59 • 7042 просмотра
Сикорский раскритиковал Навроцкого за планы поддержать Орбана20:50 • 6740 просмотра
публикации
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 26338 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 26638 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 91157 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54402 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 52351 просмотра
Олег Дорощук стал первым в истории украинским чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Атлет завоевал золото в польском Торуне с результатом 2.30 метра. Это первая победа украинских прыгунов в высоту на мировых первенствах в помещении.

Олег Дорощук стал первым в истории украинским чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении

Олег Дорощук, став 21 марта чемпионом мира в помещении, вписал свое имя в историю как первый в истории украинский прыгун в высоту, которому удалось взойти на высшую ступень пьедестала именно этого турнира. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что до этого украинцы неоднократно побеждали на чемпионатах мира под открытым небом, но достичь этого успеха в помещении до сих пор не удавалось никому. Как и Дорощуку все никак не удавалось взойти на пьедестал чемпионатов мира. Но атлет трагедии из этого не делал. Лишь спокойно, в своем стиле, говорил: "Ну что ж, значит, в следующий раз я выиграю".

Цели Дорощук достиг в Торуни, с первой попытки преодолев планку на высоте 2.30 метра. Эта же высота покорилась и мексиканцу Эрику Портильо, однако с третьей попытки. У него серебро. Бронзовые медали выиграли ямаец Реймонд Ричардс и южнокореец У Сан Хёк (Ву) с результатом 2.26 м

- говорится в сообщении.

Добавим, что после второго соревновательного дня сборная Украины с тремя медалями занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении. Лидирует Италия, имеющая 3 золотых награды, второй идет сборная США. В последний день первенства в воскресенье будет разыгрываться 12 комплектов наград.

Напомним

Накануне в Швейцарии украинские лыжные акробаты завоевали золото на юниорском чемпионате мира по фристайлу.

Магучих завоевала "золото", а Левченко - "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Вадим Хлюдзинский

Спорт