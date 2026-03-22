Олег Дорощук стал первым в истории украинским чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении

Олег Дорощук, став 21 марта чемпионом мира в помещении, вписал свое имя в историю как первый в истории украинский прыгун в высоту, которому удалось взойти на высшую ступень пьедестала именно этого турнира. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, информирует УНН.

Отмечается, что до этого украинцы неоднократно побеждали на чемпионатах мира под открытым небом, но достичь этого успеха в помещении до сих пор не удавалось никому. Как и Дорощуку все никак не удавалось взойти на пьедестал чемпионатов мира. Но атлет трагедии из этого не делал. Лишь спокойно, в своем стиле, говорил: "Ну что ж, значит, в следующий раз я выиграю".

Цели Дорощук достиг в Торуни, с первой попытки преодолев планку на высоте 2.30 метра. Эта же высота покорилась и мексиканцу Эрику Портильо, однако с третьей попытки. У него серебро. Бронзовые медали выиграли ямаец Реймонд Ричардс и южнокореец У Сан Хёк (Ву) с результатом 2.26 м - говорится в сообщении.

Добавим, что после второго соревновательного дня сборная Украины с тремя медалями занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении. Лидирует Италия, имеющая 3 золотых награды, второй идет сборная США. В последний день первенства в воскресенье будет разыгрываться 12 комплектов наград.

Накануне в Швейцарии украинские лыжные акробаты завоевали золото на юниорском чемпионате мира по фристайлу.

