Магучих завоевала "золото", а Левченко - "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Украина завоевала "золото" и "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, пишет УНН со ссылкой на ФЛАУ.

"Ярослава Магучих уверенно побеждает и приносит Украине золотую медаль. Юлия Левченко завоевывает серебряную награду, разделив вторую ступень пьедестала с Николой Олислагерс и Ангелиной Топич", - указали в ФЛАУ.

Магучих продолжает выступление, став единственной спортсменкой, которой покорилась планка на уровне 2.01 м.

