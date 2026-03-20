Магучих завоевала "золото", а Левченко - "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении
Киев • УНН
Ярослава Магучих завоевала золотую медаль с результатом 2.01 м. Юлия Левченко заняла второе место, разделив серебряную награду с двумя соперницами.
Украина завоевала "золото" и "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, пишет УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Детали
"Ярослава Магучих уверенно побеждает и приносит Украине золотую медаль. Юлия Левченко завоевывает серебряную награду, разделив вторую ступень пьедестала с Николой Олислагерс и Ангелиной Топич", - указали в ФЛАУ.
Магучих продолжает выступление, став единственной спортсменкой, которой покорилась планка на уровне 2.01 м.
