Магучіх здобула "золото", а Левченко - "срібло" на ЧС з легкої атлетики у приміщенні
Київ • УНН
Ярослава Магучіх виборола золоту медаль з результатом 2.01 м. Юлія Левченко посіла друге місце, розділивши срібну нагороду з двома суперницями.
Україна здобула "золото" та "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, пише УНН з посиланням на ФЛАУ.
Деталі
"Ярослава Магучіх упевнено перемагає та приносить Україні золоту медаль. Юлія Левченко виборює срібну нагороду, розділивши другу сходинку п’єдесталу з Ніколою Оліслагерс та Ангеліною Топич", - вказали у ФЛАУ.
Магучіх продовжує виступ, ставши єдиною спортсменкою, якій підкорилася планка на рівні 2.01 м.
