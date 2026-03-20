Магучіх здобула "золото", а Левченко - "срібло" на ЧС з легкої атлетики у приміщенні

Україна здобула "золото" та "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, пише УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

"Ярослава Магучіх упевнено перемагає та приносить Україні золоту медаль. Юлія Левченко виборює срібну нагороду, розділивши другу сходинку п’єдесталу з Ніколою Оліслагерс та Ангеліною Топич", - вказали у ФЛАУ.

Магучіх продовжує виступ, ставши єдиною спортсменкою, якій підкорилася планка на рівні 2.01 м.

