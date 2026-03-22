Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузської протоки
21 березня, 12:15 • 35957 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 53605 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 52404 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 71071 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 95602 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 48760 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 45067 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 36636 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 56367 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Олег Дорощук став першим в історії українським чемпіоном світу зі стрибків у висоту у приміщенні

Київ • УНН

 • 5132 перегляди

Атлет здобув золото в польскій Торуні з результатом 2.30 метра. Це перша перемога українських стрибунів у висоту на світових першостях у приміщенні.

Олег Дорощук, ставши 21 березня чемпіоном світу в приміщенні, вписав своє ім’я в історію як перший в історії український стрибун у висоту, якому вдалося зійти на найвищу сходинку п’єдесталу саме цього турніру. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до цього українці неодноразово перемагали на чемпіонатах світу просто неба, але досягти цього успіху в приміщенні досі не вдавалося нікому. Як і Дорощуку все ніяк не вдавалося зійти на п’єдестал чемпіонатів світу. Але атлет трагедії з цього не робив. Лиш спокійно, у своєму стилі, говорив: "Ну що ж, значить, наступного разу я виграю".

Мети Дорощук досяг у Торуні, з першої спроби подолавши планку на висоті 2.30 метра. Ця ж висота підкорилася й мексиканцю Еріку Портілло, проте з третьої спроби. У нього срібло. Бронзові медалі виграли ямаєць Реймонд Річардс і південнокореєць У Сан Хьок (Ву) з результатом 2.26 м

- йдеться у повідомленні.

Додамо, що після другого змагального дня збірна України з трьома медалями посідає третє місце в медальному заліку чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Лідирує Італія, що має 3 золотих нагороди, другою йде збірна США. В останній день першості в неділю розігруватиметься 12 комплектів нагород.

Напередодні у Швейцарії українські лижні акробати здобули золото на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу.

Магучіх здобула "золото", а Левченко - "срібло" на ЧС з легкої атлетики у приміщенні20.03.26, 14:27 • 3610 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт