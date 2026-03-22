Олег Дорощук став першим в історії українським чемпіоном світу зі стрибків у висоту у приміщенні

Олег Дорощук, ставши 21 березня чемпіоном світу в приміщенні, вписав своє ім’я в історію як перший в історії український стрибун у висоту, якому вдалося зійти на найвищу сходинку п’єдесталу саме цього турніру. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, інформує УНН.

Зазначається, що до цього українці неодноразово перемагали на чемпіонатах світу просто неба, але досягти цього успіху в приміщенні досі не вдавалося нікому. Як і Дорощуку все ніяк не вдавалося зійти на п’єдестал чемпіонатів світу. Але атлет трагедії з цього не робив. Лиш спокійно, у своєму стилі, говорив: "Ну що ж, значить, наступного разу я виграю".

Мети Дорощук досяг у Торуні, з першої спроби подолавши планку на висоті 2.30 метра. Ця ж висота підкорилася й мексиканцю Еріку Портілло, проте з третьої спроби. У нього срібло. Бронзові медалі виграли ямаєць Реймонд Річардс і південнокореєць У Сан Хьок (Ву) з результатом 2.26 м - йдеться у повідомленні.

Додамо, що після другого змагального дня збірна України з трьома медалями посідає третє місце в медальному заліку чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Лідирує Італія, що має 3 золотих нагороди, другою йде збірна США. В останній день першості в неділю розігруватиметься 12 комплектів нагород.

