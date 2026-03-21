Українські лижні акробати здобули золото на юніорському чемпіонаті світу

$43.9650.50
ukenru
21 березня, 12:15 • 13619 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28544 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35566 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54956 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78474 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43736 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41144 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34064 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50162 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20886 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12280 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19658 перегляди
Третя світова війна, можливо, вже триває - Вучич21 березня, 10:08 • 4928 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5270 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6760 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19745 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21734 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78464 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50160 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48301 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6882 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18265 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18555 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22612 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20713 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Українські лижні акробати здобули золото на юніорському чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 2610 перегляди

Команда у складі Яблонської, Таргонського та Бондарчука перемогла на юніорській першості з фристайлу. Це друге золото в історії України на цих змаганнях.

Українські лижні акробати здобули золото на юніорському чемпіонаті світу

У Швейцарії українські лижні акробати здобули золото на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Деталі

У швейцарському Айроло добігає до завершення чемпіонат світу з фристайлу. Після успішного попереднього змагального дня, де Діана Яблонська піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани в особистих змаганнях з лижної акробатики, українці успішно виступили у командних змаганнях!

Синьо-жовті" були представлені Діаною Яблонською, Микитою Таргонським та Романом Бондарчуком. До фіналу українці кваліфікувалися з першим результатом. Не було рівних нашим лижним акробатам і у фіналі, де розігрували нагороди

- йдеться у повідомленні.

Діана та Микита виконали стрибок bFF (back Full Full) — подвійне сальто назад із двома гвинтами зі складністю 3,150. Діана, учасниця Олімпійських ігор 2026, отримала від суддів оцінку 75.60 бала — найвищу серед фіналісток — і вивела українську команду в проміжні лідери. Після стрибка Микити, який судді оцінили в 80.64 бала, наша команда продовжила втримувати лідерство. Золоту крапку поставив Роман Бондарчук, виконавши подвійне сальто назад із чотирма гвинтами — bdFdF (back-Double Full-Double Full) зі складністю 3,900 на 91.26 бала.

Підсумкові 247.50 бала дозволили українській команді впевнено перемогти у командних змаганнях з лижної акробатики!

Зазначимо, що це лише друга нагорода найвищого ґатунку в історії виступів українських спортсменів на юніорських чемпіонатах з фристайлу. у медальній скарбничці українців: 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових нагород.

Магучіх здобула "золото", а Левченко - "срібло" на ЧС з легкої атлетики у приміщенні20.03.26, 14:27 • 3500 переглядiв

Ольга Розгон

Спорт
Швейцарія
Україна