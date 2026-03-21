Украинские лыжные акробаты завоевали золото на юниорском чемпионате мира

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Команда в составе Яблонской, Таргонского и Бондарчука победила на юниорском первенстве по фристайлу. Это второе золото в истории Украины на этих соревнованиях.

Украинские лыжные акробаты завоевали золото на юниорском чемпионате мира

В Швейцарии украинские лыжные акробаты завоевали золото на юниорском чемпионате мира по фристайлу. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В швейцарском Айроло подходит к завершению чемпионат мира по фристайлу. После успешного предыдущего соревновательного дня, где Диана Яблонская поднялась на третью ступень пьедестала почета в личных соревнованиях по лыжной акробатике, украинцы успешно выступили в командных соревнованиях!

"Сине-желтые" были представлены Дианой Яблонской, Никитой Таргонским и Романом Бондарчуком. В финал украинцы квалифицировались с первым результатом. Не было равных нашим лыжным акробатам и в финале, где разыгрывались награды

Диана и Никита выполнили прыжок bFF (back Full Full) — двойное сальто назад с двумя винтами со сложностью 3,150. Диана, участница Олимпийских игр 2026, получила от судей оценку 75.60 балла — самую высокую среди финалисток — и вывела украинскую команду в промежуточные лидеры. После прыжка Никиты, который судьи оценили в 80.64 балла, наша команда продолжила удерживать лидерство. Золотую точку поставил Роман Бондарчук, выполнив двойное сальто назад с четырьмя винтами — bdFdF (back-Double Full-Double Full) со сложностью 3,900 на 91.26 балла.

Итоговые 247.50 балла позволили украинской команде уверенно победить в командных соревнованиях по лыжной акробатике!

Отметим, что это лишь вторая награда высшей пробы в истории выступлений украинских спортсменов на юниорских чемпионатах по фристайлу. В медальной копилке украинцев: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

