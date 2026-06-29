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Суперъяхта Путина после трехлетней стоянки прошла мимо Дании под охраной российских военных кораблей

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Российский конвой с суперъяхтой Graceful, которую называют личной яхтой Путина, прошел через пролив Большой Бельт. Передатчик AIS яхты был выключен с 30 августа 2022 года.

Суперъяхта Путина после трехлетней стоянки прошла мимо Дании под охраной российских военных кораблей

Через Данию прошел российский конвой, в состав которого входит суперъяхта Graceful, которую международные СМИ, в частности Forbes, называют личной яхтой диктатора России Владимира Путина. Об этом сообщает датское издание DR, пишет УНН.

Детали

По данным издания, яхта в сопровождении российского военного эсминца и патрульного корабля прошла через пролив Большой Бельт, утром миновала остров Анхольт, а днем должна была пройти мимо Скагена.

Особое внимание привлекло то, что передатчик AIS судна Graceful был выключен с 30 августа 2022 года – после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор яхта почти не появлялась в системах отслеживания, хотя ее видели в Санкт-Петербурге.

Конвой сопровождают датские военные

DR сообщает, что утром в воскресенье за российским конвоем поочередно следят ВМС Дании и береговая охрана Германии. В настоящее время сопровождение осуществляет датский патрульный корабль P521 Freja.

Датские вооруженные силы регулярно контролируют суда, включая суда иностранных государств, которые проходят через датские проливы и воды, имея соответствующие возможности

- отметили в ВМС Дании.

По информации Forbes, длина суперъяхты Graceful превышает 80 метров, а ее стоимость оценивается более чем в 116 миллионов долларов. Конечный пункт назначения российского конвоя в настоящее время неизвестен.

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Степан Гафтко

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