путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"

Заявления российского диктатора владимира путина о якобы успешном наступлении российской армии и "неизбежном захвате" новых украинских территорий имеют целью отвлечь внимание россиян от внутренних кризисов, прежде всего дефицита топлива. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной.

Путин вынужден объяснять проблемы внутри россии

Политолог обратил внимание, что само появление путина на публике является показательным, ведь российский диктатор обычно избегает комментирования кризисных ситуаций. Вместо этого на этот раз он лично пытался убедить россиян в военных "успехах", что, по мнению эксперта, свидетельствует о серьезности внутренних проблем.

Прежде всего надо понять, зачем была эта конференция и почему путин вообще решил выйти к людям. Он делает это не так часто. Это означает, что даже диктаторы вынуждены обращать внимание на социальные настроения. Обычно Путин любую кризис просто игнорирует, но сейчас мы видим другое поведение. Он мгновенно отреагировал даже на письмо Президента Украины Владимира Зеленского. Так же он не смог промолчать о ситуации с топливом. Хотя, казалось бы, российское общество очень терпеливо и могло бы еще долго молча воспринимать трудности. Но если путин реагирует лично, значит проблема для него действительно серьезная - сказал Лесной.

По его словам, российская власть столкнулась с кризисом, аналогов которому страна не переживала десятилетиями.

Речь идет о проблеме, которой россия фактически не знала с 90-х годов. Но тогда были совсем другие причины - экономический хаос после распада СССР, а не системное уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас ситуация иная, поэтому путин пытается исказить реальность и заменить ее красивой картинкой об "успехах" на фронте - отметил эксперт.

"Десять километров до Сум" - элемент информационной кампании

Отдельно Лесной прокомментировал заявления путина о якобы близости российских войск к Сумам и продвижении практически на всех направлениях фронта. По его мнению, диктатор намеренно оперирует цифрами и названиями населенных пунктов, чтобы создать у российской аудитории впечатление постоянного наступления.

Меня когда-то научили обращать внимание на одну вещь: когда политик начинает сыпать цифрами, километрами, названиями городов и населенных пунктов, он пытается сформировать определенный образ. Но если проверить факты, то получается иная картина. Например, заявления о десяти километрах до Сум не соответствуют действительности. российские войска уже длительное время не могут продвинуться дальше тех позиций, которые занимали еще в прошлом году. Поэтому в этом случае путин просто врет. Он вбрасывает в информационное пространство нужные ему цифры, чтобы создать иллюзию победы и отвлечь россиян от того, что происходит внутри страны - объяснил политолог.

В то же время он не исключает, что на этот раз кремль уже не только сознательно манипулирует фактами, но и сам начинает осознавать масштаб внутренних проблем.

Раньше это была ложь ради достижения политической цели. Сейчас мне кажется, что мы видим еще и попытку скрыть проблему, решение которой сам путин пока не нашел. Именно поэтому он так нервно реагирует и на бензиновый кризис, и на другие внутренние вызовы - добавил Лесной.

Обещания "освободить" Запорожье и Херсон рассчитаны на внутреннюю аудиторию

Во время выступления путин также в очередной раз заявил, что россия якобы обязательно оккупирует всю Донецкую область, а также Херсонскую и Запорожскую. По мнению Лесного, подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте и адресованы исключительно российскому обществу.

Человек с критическим мышлением всегда складывает два плюс два и получает четыре. Но Путин обращается не к таким людям. Он говорит именно к той аудитории, которая готова безоговорочно верить любым его словам. Он фактически заявляет: "Я иду до победного конца, все захвачу, мы наступаем". Для его сторонников это выглядит как история успеха. И он прекрасно знает, что внутри России никто не будет публично ставить эти заявления под сомнение. Это классическая пропаганда, которая работает не на логику, а на эмоции - отметил эксперт.

В то же время он предостерег, что подобные заявления могут быть опасными, если на них будут ориентироваться отдельные западные политики.

Меня больше беспокоит другое - чтобы эти месседжи не начали воспринимать серьезно отдельные политики на Западе. Если кто-то сделает вывод, что путин настолько уверен в своих силах, то могут появиться призывы пойти ему навстречу или давить на Украину. Такие риски существуют, ведь российская пропаганда уже неоднократно навязывала миру нужные Кремлю трактовки событий - подчеркнул Лесной.

"Дух Анкориджа" был информационной конструкцией российской пропаганды

Отдельно политолог прокомментировал слова путина о так называемом "духе Анкориджа", который, по словам российского диктатора, якобы никогда не существовал. Лесной считает, что это понятие с самого начала было создано российской пропагандой.

История с "духом Анкориджа" очень показательна. После той встречи именно россия первой начала навязывать миру собственную трактовку ее результатов. Американская сторона долго молчала, и кремль активно использовал эту паузу. На самом деле никакого "духа Анкориджа" не существовало. Это был информационный конструкт, который российская пропаганда сама выдумала и сама же много месяцев продвигала. Хорошо, что сейчас в Вашингтоне прямо говорят об этом - отметил он.

По словам эксперта, отдельно следует рассматривать территориальные вопросы и экономические интересы.

Территориальных договоренностей не было. Другое дело - бизнесовые интересы, ведь желание отдельных американских политических и экономических кругов зарабатывать на россии никуда не исчезло. Именно это сегодня может быть одним из самых больших рисков - считает Лесной.

Лукашенко, вероятно, не согласился на новые требования кремля

Также политолог прокомментировал недавнюю двухдневную встречу самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко с путиным. По его мнению, необычно закрытый формат переговоров может свидетельствовать о том, что кремль не получил желаемого результата.

Эта встреча была очень необычной. Она длилась долго, но информации о ней было минимум. Раньше они обязательно выходили к журналистам, демонстрировали свое единство, делали громкие заявления. На этот раз все прошло очень тихо. Именно поэтому я допускаю, что если путин и пытался чего-то добиться от лукашенко, то пока не достиг желаемого результата. лукашенко никогда не говорит путину прямого "нет", но он давно научился уклоняться от окончательных решений. Создается впечатление, что сейчас он снова пытается выиграть время - подытожил Лесной.

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