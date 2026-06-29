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Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае, Пекин подчеркнул стратегическое партнерство

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Белорусский правитель прибыл в Китай и провел встречу с главой КНР. Китай заявил о поддержке суверенитета Беларуси.

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае, Пекин подчеркнул стратегическое партнерство

Белорусский правитель Александр Лукашенко приехал в Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Детали

Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с белорусским правителем Александром Лукашенко, указала представительница МИД КНР.

"Китай и Беларусь — настоящие друзья, которые доверяют и поддерживают друг друга, добрые партнеры, объединенные общим развитием и процветанием, а также всесторонние стратегические партнеры. Отношения между Китаем и Беларусью выдержали испытание меняющимися международными обстоятельствами", — говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.

И добавляется, что "за последние годы они стремительно развивались и вступили в свой лучший период в истории".

"Факты свидетельствуют о том, что углубление всестороннего сотрудничества между Китаем и Беларусью соответствует тенденциям времени и коренным интересам народов двух стран", — отмечается в заявлении китайской стороны.

Reuters добавило, что Си заявил Лукашенко, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, о чем также сообщило МИД Китая.

Визит Лукашенко в Китай состоялся после того, как на прошлой неделе он провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко второй день подряд проводят переговоры, сегодня в составе делегаций27.06.26, 17:03 • 7124 просмотра

"Встреча прошла на фоне роста напряженности между Беларусью и Украиной, президент которой, Владимир Зеленский, считает, что Путин пытается заставить Лукашенко усилить свою поддержку России в войне в Украине", отмечает Reuters.

Си заявил, что Китай и Беларусь "должны поддерживать стратегическое общение, способствовать постоянному развитию двусторонних отношений на высоком уровне и приносить больше пользы народам обеих стран".

Китай готов продолжать оказывать помощь в пределах своих возможностей развития и строительства Беларуси, сказал Си.

Отношения между Китаем и Беларусью находятся на своем "историческом пике", сообщил ранее в понедельник белорусский президентский телеграм-канал.

"Именно об этом мы говорили с вами ранее, — ответил Лукашенко, согласно сообщению в Telegram. — И, возможно, в определенной степени, о чем мы мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и... Китаем".

Юлия Шрамко

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