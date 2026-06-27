Путин и Лукашенко второй день подряд проводят переговоры, сегодня в составе делегаций

Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ

Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ

Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ

Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ