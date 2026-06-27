Путин и Лукашенко второй день подряд проводят переговоры, сегодня в составе делегаций
Киев • УНН
Путин и Лукашенко второй день подряд проводят переговоры, сегодня в расширенном формате с делегациями. Повестку дня не раскрывают, вероятно обсуждают военную интеграцию.
Диктатор РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжают переговоры, которые длятся уже второй день. В субботу встреча проходит в расширенном формате с участием делегаций, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По информации российской стороны, накануне Путин и Лукашенко провели многочасовые переговоры в формате "тет-а-тет". Нынешний этап встречи проходит с участием представителей обеих делегаций.
Официальная повестка дня переговоров не раскрывается. В то же время, как отмечают российские медиа, стороны продолжают обсуждение двустороннего сотрудничества.
Вероятно, среди тем закрытых переговоров могут быть вопросы дальнейшей военной интеграции, размещения вооружений и поддержки российской агрессии против Украины. В то же время официального подтверждения этому пока нет.
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