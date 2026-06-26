лукашенко тайно встретился с путиным на Валдае

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретился с российским диктатором владимиром путиным в резиденции последнего на Валдае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское оппозиционное Агентство. Новости.

Детали

Отмечается, что минск и кремль обнародовали информацию о встрече уже после того, как лукашенко, вероятно, вернулся в беларусь.

Первое официальное сообщение о поездке лукашенко в россию появилось в 16:00 по московскому времени в телеграм-канале пресс-службы белорусского президента Пул Первого. В сообщении говорилось, что "на повестке дня белорусско-российского сотрудничества обстановка в регионе и мире" - пишет СМИ.

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Указывается, что через два часа Пул Первого сообщил, что встреча в формате "тет-а-тет началась". Канал также выложил видео прилета лукашенко в неназванный аэропорт.

Согласно OSINT-анализу "Агентства", аэродром на видео похож на "Хотилово-2". Об этом свидетельствуют конфигурация площадки, виднеющийся за Ил-96 капонир и здания с трубами на заднем плане лукашенко - говорится в статье.

Позже информацию о встрече путина и лукашенко на Валдае подтвердил кремль. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков уточнил, что лидеры обсудили повестку дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и региональную безопасность. По его словам, заявления по итогам встречи президент делать не будут.

Контекст

Накануне белорусский лукашенко заявил, что недавно имел встречи с представителями Президента Украины Владимира Зеленского. По его словам лукашенко, он передал украинцам, что "втянуть беларусь в войну не получится".

Днем ранее The Wall Street Journal сообщило, что россия давит на беларусь, чтобы использовать ее как плацдарм в войне против Украины или операций против НАТО.

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