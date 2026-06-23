Лукашенко уже втянут в войну, но новое вторжение не будет легким - эксперт
Киев • УНН
Политолог Олег Лесной заявил, что белорусский режим помогал России с начала вторжения, но сейчас пытается дистанцироваться. Он подчеркнул, что Украина значительно сильнее, чем в 2022 году, и готова к любому развитию событий.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко уже давно втянут в войну против Украины на стороне россии, однако новое вторжение с севера не будет для агрессора "легкой прогулкой". Такое мнение во время круглого стола в Укринформе высказал политолог Олег Лесный, передает УНН.
Детали
Эксперт напомнил, что белорусский режим помогал россии еще в начале полномасштабного вторжения, хотя сейчас пытается дистанцироваться от ответственности.
У путина есть давняя идея втянуть лукашенко в войну еще глубже. Хотя на самом деле он уже является участником этой агрессии. Сам лукашенко в свое время называл себя и путина соагрессорами, а сейчас пытается делать вид, что беларусь якобы ни при чем. Но украинцы хорошо помнят, что в феврале 2022 года с территории беларуси к нам поехали не тракторы, а российские танки
В то же время он подчеркнул, что ситуация для агрессора существенно изменилась.
Главное, что это уже не 2022 год. Не будет "легкой прогулки", о которой могли мечтать в кремле. Об этом прямо говорит и президент Украины, и наши военные. Да, угроза с севера заставляет нас держать там силы, но Украина сегодня значительно сильнее и лучше подготовлена к любому развитию событий
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