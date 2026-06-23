Лукашенко уже втянут в войну, но новое вторжение не будет легким - эксперт

$44.910.0051.410.05
ukenru
14:12 • 5574 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
12:51 • 14662 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
12:21 • 19734 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 17685 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 24002 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 23016 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 35369 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 92282 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 55146 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54010 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.1м/с
30%
749мм
Популярные новости
Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 8 областей, потребление растет на фоне жары23 июня, 07:31 • 7610 просмотра
ГУР снова ударило по логистике оккупантов на пути в Крым - показало, как "минусуют" грузовики рфVideo23 июня, 08:21 • 21663 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки09:28 • 21100 просмотра
Удары рф по Днепропетровщине 23 июня - 34 000 семей остались без света10:18 • 6862 просмотра
Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко - МИД12:24 • 12386 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину14:12 • 5568 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
12:51 • 14657 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
12:21 • 19732 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки09:28 • 21118 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 41549 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Денис Штилерман
Андрюс Кубилиус
Андрей Пышный
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Париж
Норвегия
Великобритания
Германия
Украина
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 48529 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 52517 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 70689 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 73908 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 89614 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Лукашенко уже втянут в войну, но новое вторжение не будет легким - эксперт

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Политолог Олег Лесной заявил, что белорусский режим помогал России с начала вторжения, но сейчас пытается дистанцироваться. Он подчеркнул, что Украина значительно сильнее, чем в 2022 году, и готова к любому развитию событий.

Лукашенко уже втянут в войну, но новое вторжение не будет легким - эксперт

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко уже давно втянут в войну против Украины на стороне россии, однако новое вторжение с севера не будет для агрессора "легкой прогулкой". Такое мнение во время круглого стола в Укринформе высказал политолог Олег Лесный, передает УНН.

Детали

Эксперт напомнил, что белорусский режим помогал россии еще в начале полномасштабного вторжения, хотя сейчас пытается дистанцироваться от ответственности.

У путина есть давняя идея втянуть лукашенко в войну еще глубже. Хотя на самом деле он уже является участником этой агрессии. Сам лукашенко в свое время называл себя и путина соагрессорами, а сейчас пытается делать вид, что беларусь якобы ни при чем. Но украинцы хорошо помнят, что в феврале 2022 года с территории беларуси к нам поехали не тракторы, а российские танки

- сказал Лесный.

В то же время он подчеркнул, что ситуация для агрессора существенно изменилась.

Главное, что это уже не 2022 год. Не будет "легкой прогулки", о которой могли мечтать в кремле. Об этом прямо говорит и президент Украины, и наши военные. Да, угроза с севера заставляет нас держать там силы, но Украина сегодня значительно сильнее и лучше подготовлена к любому развитию событий

- добавил политолог.

"Если он этого не сделает - сделаем мы": Зеленский призвал лукашенко отключить технику, корректирующую атаки рф по Украине19.06.26, 19:33 • 4428 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира