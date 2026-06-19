"Если он этого не сделает - сделаем мы": Зеленский призвал лукашенко отключить технику, корректирующую атаки рф по Украине
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что на территории беларуси работают ретрансляторы для корректировки российских дроновых атак по Украине. Он призвал лукашенко отключить их в течение недели, иначе это сделают ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские дроновые атаки по украинской территории, и призвал Александра Лукашенко отключить их, в противном случае пообещал сделать это самостоятельно, передает УНН.
Безопасность на границе для нас очень важна. Никто не обижается просто на слова — слова личные. Если оскорбление моей страны — будем обижаться и не забудем. А если это личные какие-то вещи — извинился и слава Богу, скажем так. Другие вещи, когда Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в эту войну, здесь он должен быть честным по крайней мере перед своим народом. Потому что не он может быть втянут в войну — это может быть втянута вся его страна. Втянута Россией. Они с первых дней этой войны это делают — это факт. Когда началась полномасштабная война, нас атаковали ракеты, убили детей, взрослых — и вы это знаете, большое количество. Ракеты летели из Беларуси. Из его страны
Он отметил, что на территории Беларуси находятся российские ретрансляторы, которые помогают корректировать огонь по украинскому населению.
Не нужно лишних слов. У него сегодня на его вышках есть ретрансляторы – российские ретрансляторы, белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно населению. Там у нас нет сейчас такого сильного фронта, где Украина и Беларусь. Убивают там гражданских. Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Зачем слова, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть отключит эту технику
По его словам, Лукашенко может за неделю снять эту технику.
Почему я говорю неделю? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, ранены дети. Если он этого не сделает — сделаем мы
Напомним
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью Al Arabiya English заявил, что не стоит ожидать военных действий со стороны его страны, и извинился перед Президентом Украины Владимиром Зеленским за резкие слова.