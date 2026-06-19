"Если он этого не сделает - сделаем мы": Зеленский призвал лукашенко отключить технику, корректирующую атаки рф по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские дроновые атаки по украинской территории, и призвал Александра Лукашенко отключить их, в противном случае пообещал сделать это самостоятельно, передает УНН.

Безопасность на границе для нас очень важна. Никто не обижается просто на слова — слова личные. Если оскорбление моей страны — будем обижаться и не забудем. А если это личные какие-то вещи — извинился и слава Богу, скажем так. Другие вещи, когда Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в эту войну, здесь он должен быть честным по крайней мере перед своим народом. Потому что не он может быть втянут в войну — это может быть втянута вся его страна. Втянута Россией. Они с первых дней этой войны это делают — это факт. Когда началась полномасштабная война, нас атаковали ракеты, убили детей, взрослых — и вы это знаете, большое количество. Ракеты летели из Беларуси. Из его страны - сказал Зеленский.

Он отметил, что на территории Беларуси находятся российские ретрансляторы, которые помогают корректировать огонь по украинскому населению.

Не нужно лишних слов. У него сегодня на его вышках есть ретрансляторы – российские ретрансляторы, белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно населению. Там у нас нет сейчас такого сильного фронта, где Украина и Беларусь. Убивают там гражданских. Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Зачем слова, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть отключит эту технику - добавил Зеленский.

По его словам, Лукашенко может за неделю снять эту технику.

Почему я говорю неделю? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, ранены дети. Если он этого не сделает — сделаем мы - заявил Президент.

Напомним

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью Al Arabiya English заявил, что не стоит ожидать военных действий со стороны его страны, и извинился перед Президентом Украины Владимиром Зеленским за резкие слова.