Сибига: режим лукашенко знает о последствиях возможных провокаций против Украины

Режим белорусского правителя александра лукашенко проинформирован, что в случае любых провокационных действий против Украины получит зеркальный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига журналистам в пятницу, передает УНН.

По словам главы украинской дипломатии, Киев постоянно отслеживает ситуацию на белорусском направлении и внимательно анализирует все потенциальные риски, в частности возможность использования территории и инфраструктуры беларуси для агрессивных действий против Украины.

"Режим лукашенко понимает, что в случае провокационных действий Украина ответит зеркально. Об этом белорусскую сторону официально предупреждали", – подчеркнул Сибига.

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Также министр сообщил, что украинская сторона получила дипломатическую ноту от беларуси.

"Мы получили ноту из минска о том, что они предлагают какой-то определенный режим посещений в приграничной зоне, ссылаясь уже на недействительные документы", – отметил глава МИД.

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