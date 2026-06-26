Сибига: режим лукашенко знает о последствиях возможных провокаций против Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что беларусь официально предупреждена о зеркальном ответе в случае провокаций. Украина получила дипломатическую ноту от Минска относительно режима посещения приграничной зоны.
Режим белорусского правителя александра лукашенко проинформирован, что в случае любых провокационных действий против Украины получит зеркальный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига журналистам в пятницу, передает УНН.
По словам главы украинской дипломатии, Киев постоянно отслеживает ситуацию на белорусском направлении и внимательно анализирует все потенциальные риски, в частности возможность использования территории и инфраструктуры беларуси для агрессивных действий против Украины.
"Режим лукашенко понимает, что в случае провокационных действий Украина ответит зеркально. Об этом белорусскую сторону официально предупреждали", – подчеркнул Сибига.
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Также министр сообщил, что украинская сторона получила дипломатическую ноту от беларуси.
"Мы получили ноту из минска о том, что они предлагают какой-то определенный режим посещений в приграничной зоне, ссылаясь уже на недействительные документы", – отметил глава МИД.
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