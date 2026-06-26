Угроза повторного нападения рф из беларуси - в ГПСУ оценили ситуацию на границе

В настоящее время вблизи украинской границы со стороны беларуси пограничники не фиксируют наращивания ударной группировки, усиления воинских подразделений или накопления техники. Такое заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 26 июня, сообщает УНН.

Детали

По словам Демченко, ситуация непосредственно у украинско-белорусской границы остается контролируемой. Украинские подразделения не наблюдают формирования новых ударных сил или существенного увеличения количества военных и техники вблизи границы.

Вблизи нашей границы наращивания ударной группировки или усиления воинских подразделений и техники, чтобы мы фиксировали ее личный состав, к счастью, этого не происходит - отметил Демченко.

В то же время он подчеркнул, что беларусь и впредь находится под влиянием россии. По его словам, в глубине страны продолжается развитие различных военных инфраструктурных объектов, в частности полигонов и баз, которые могут использоваться для размещения личного состава.

Как мы видим, и по данным подразделений разведки, влияние на беларусь со стороны россии продолжается, потому что в глубине этой страны происходит наращивание различных военных инфраструктурных объектов, полигонов и баз, где можно размещать личный состав - сказал спикер ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что Украина должна усиливать собственные оборонные возможности и быть готовой к любому развитию событий.

Наша задача - наращивать наши оборонные возможности и быть готовыми к развитию любых ситуаций - добавил он.

Контекст

Спикер ГПСУ также напомнил, что белорусские подразделения находятся на направлении украинской границы еще с 2022 года. Тогда александр лукашенко объяснял это якобы ожиданием угрозы со стороны Украины.

По словам Демченко, количество этих подразделений не увеличивается. В то же время периодически происходит их ротация.

Их количество не увеличивается, а периодически происходит их ротация, которую мы видим и сейчас. Именно в этот момент заменяется одно подразделение на другое для того, чтобы находиться по направлению нашей границы - отметил Демченко.

Напомним

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что беларусь под российским влиянием строит дороги и базы у границы Украины. Официальный Киев уже передал минску сигналы о недопустимости таких действий.