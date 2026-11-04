росія заявила про удари по енергетичних об'єктах Київщини та Житомирщини і суховантажу поблизу Одеси

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Міністерство оборони росії заявило про нічні удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по електропідстанціях у Київській та Житомирській областях. Також російські військові стверджують, що атакували вантажне судно в Чорному морі, яке нібито причетне до поставок ЗСУ, пише УНН.

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За твердженням російського оборонного відомства, безпілотники атакували електропідстанцію "Наливайківка" напругою 750 кВ у Київській області та підстанцію "Чижівка" напругою 110 кВ у Житомирській області.

Крім того, у міноборони рф заявили про удар по суховантажу приблизно за 8 км на південний захід від Одеси. російська сторона стверджує, що судно нібито перевозило військове майно для Збройних сил України. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Раніше російське міноборони повідомляло про масовані удари по енергетичних об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

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Зокрема, росіяни заявляли про ураження Ладижинської, Криворізької, Придніпровської та Харківської теплоелектростанцій, а також кількох великих електропідстанцій.

Українська сторона наразі не підтвердила наведений російським відомством перелік уражених об'єктів. Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

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