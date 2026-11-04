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росія заявила про удари по енергетичних об'єктах Київщини та Житомирщини і суховантажу поблизу Одеси

Київ • УНН

 • 1908 перегляди

росія заявила про атаки на підстанції Київщини та Житомирщини й суховантаж біля Одеси. Незалежного підтвердження немає.

росія заявила про удари по енергетичних об'єктах Київщини та Житомирщини і суховантажу поблизу Одеси
Фото ілюстративне

Міністерство оборони росії заявило про нічні удари по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по електропідстанціях у Київській та Житомирській областях. Також російські військові стверджують, що атакували вантажне судно в Чорному морі, яке нібито причетне до поставок ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За твердженням російського оборонного відомства, безпілотники атакували електропідстанцію "Наливайківка" напругою 750 кВ у Київській області та підстанцію "Чижівка" напругою 110 кВ у Житомирській області.

Крім того, у міноборони рф заявили про удар по суховантажу приблизно за 8 км на південний захід від Одеси. російська сторона стверджує, що судно нібито перевозило військове майно для Збройних сил України. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

росія також заявляла про атаки на українські ТЕС

Раніше російське міноборони повідомляло про масовані удари по енергетичних об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

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Зокрема, росіяни заявляли про ураження Ладижинської, Криворізької, Придніпровської та Харківської теплоелектростанцій, а також кількох великих електропідстанцій.

Українська сторона наразі не підтвердила наведений російським відомством перелік уражених об'єктів. Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

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Степан Гафтко

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