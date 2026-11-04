Россия заявила об ударах по энергетическим объектам Киевской и Житомирской областей и сухогрузу близ Одессы

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Министерство обороны России заявило о ночных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, в частности по электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. Также российские военные утверждают, что атаковали грузовое судно в Чёрном море, которое якобы причастно к поставкам ВСУ, пишет УНН.

Детали

По утверждению российского оборонного ведомства, беспилотники атаковали электроподстанцию «Наливайковка» напряжением 750 кВ в Киевской области и подстанцию «Чижовка» напряжением 110 кВ в Житомирской области.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили об ударе по сухогрузу примерно в 8 км к юго-западу от Одессы. Российская сторона утверждает, что судно якобы перевозило военное имущество для Вооружённых сил Украины. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Россия также заявляла об атаках на украинские ТЭС

Ранее российское Минобороны сообщало о массированных ударах по энергетическим объектам в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

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В частности, россияне заявляли о поражении Ладыжинской, Криворожской, Приднепровской и Харьковской теплоэлектростанций, а также нескольких крупных электроподстанций.

Украинская сторона пока не подтвердила приведённый российским ведомством перечень поражённых объектов. Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

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