Российские БМПТ «Спиридон» заметили с необычной противодроновой защитой вместо бронированных «мангалов»

Российские военные установили на боевую машину поддержки танков БМПТ «Спиридон», ранее известную как «Терминатор», нестандартную защиту от беспилотников. Вместо привычных металлических конструкций на технике заметили сетки, которые оставляют верхнюю часть машины открытой для ударов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

На видео учений российской армии, снятом весной 2026 года, видна сетчатая конструкция в задней части БМПТ, которая прикрывает моторно-трансмиссионное отделение. Еще один небольшой защитный барьер установлен спереди.

В то же время задняя сетка заметно раскачивается во время движения. По оценке аналитиков, в определенные моменты она может опускаться настолько низко, что фактически перестает выполнять защитную функцию.

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Больше всего вопросов вызывает отсутствие защиты сверху, ведь именно оттуда беспилотники могут атаковать бронетехнику.

При этом ранее российские БМПТ «Терминатор» уже оснащали металлическими противодроновыми конструкциями. В частности, такие машины фиксировали в начале 2024 года.

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Аналитики предполагают, что предыдущие варианты защиты могли оказаться недостаточно эффективными, а новые конструкции пока не разработали. В то же время не исключено, что сетки на видео предназначены для учений или испытаний.

БМПТ «Терминатор», которые в 2026 году переименовали в «Спиридон», остаются относительно редкой техникой в российской армии из-за небольшого количества изготовленных машин.

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