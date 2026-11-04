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російські БМПТ "Спиридон" помітили з незвичним протидроновим захистом замість броньованих "мангалів"

Київ • УНН

 • 126 перегляди

На російських БМПТ «Спиридон» помітили хиткі сітки замість броньованих «мангалів». Верх машини залишився відкритим для атак дронів.

російські БМПТ "Спиридон" помітили з незвичним протидроновим захистом замість броньованих "мангалів"

російські військові встановили на бойову машину підтримки танків БМПТ "Спиридон", раніше відому як "Термінатор", нестандартний захист від безпілотників. Замість звичних металевих конструкцій на техніці помітили сітки, які залишають верхню частину машини відкритою для ударів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

На відео навчань російської армії, знятому навесні 2026 року, видно сітчасту конструкцію в задній частині БМПТ, яка прикриває моторно-трансмісійне відділення. Ще один невеликий захисний бар'єр встановлений спереду.

Водночас задня сітка помітно хитається під час руху. За оцінкою аналітиків, у певні моменти вона може опускатися настільки низько, що фактично перестає виконувати захисну функцію.

Чому на БМПТ немає звичного "мангала"

Найбільше запитань викликає відсутність захисту зверху, адже саме звідти безпілотники можуть атакувати бронетехніку.

При цьому раніше російські БМПТ "Термінатор" уже оснащували металевими протидроновими конструкціями. Зокрема, такі машини фіксували на початку 2024 року.

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Аналітики припускають, що попередні варіанти захисту могли виявитися недостатньо ефективними, а нові конструкції поки не розробили. Водночас не виключено, що сітки на відео призначені для навчань або випробувань.

БМПТ "Термінатор", які у 2026 році перейменували на "Спиридон", залишаються відносно рідкісною технікою в російській армії через невелику кількість виготовлених машин.

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Степан Гафтко

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