ПВО Украины в мае уничтожила 59 тысяч целей и отразила 25 ударов - Минобороны
Киев • УНН
ПВО уничтожила 59 тысяч целей и отразила 25 авиаударов за месяц. Благодаря инновациям и частным группам автоматизировано 95% процесса перехвата.
В прошлом месяце противовоздушная оборона Украины уничтожила более 59 тысяч воздушных целей и отразила 25 ракетно-авиационных ударов противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Как отметили в ведомстве, большую роль в этом играют украинские инновации: дроны-перехватчики автономно сбивают вражеские "шахеды" благодаря технологии, которая автоматизирует 95% процесса перехвата.
К уничтожению воздушных целей также присоединились частные предприятия - созданные с разрешения Минобороны группы ПВО уничтожили более 20 вражеских БПЛА. Работаем во исполнение Плана обороны Украины Михаила Федорова: идентифицировать 100% воздушных угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов
Дополнительно
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина достигла новых решений в сфере обороны и нашла дополнительные системы и перехватчики.
Напомним
Украинская противовоздушная оборона использует различные системы для защиты от российских воздушных целей. Системы ПВО классифицируются по дальнобойности и типу, включая ЗРК "Бук", NASAMS, Patriot, а также мобильные огневые группы и авиацию.