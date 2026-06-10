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ПВО Украины в мае уничтожила 59 тысяч целей и отразила 25 ударов - Минобороны

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

ПВО уничтожила 59 тысяч целей и отразила 25 авиаударов за месяц. Благодаря инновациям и частным группам автоматизировано 95% процесса перехвата.

ПВО Украины в мае уничтожила 59 тысяч целей и отразила 25 ударов - Минобороны

В прошлом месяце противовоздушная оборона Украины уничтожила более 59 тысяч воздушных целей и отразила 25 ракетно-авиационных ударов противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, большую роль в этом играют украинские инновации: дроны-перехватчики автономно сбивают вражеские "шахеды" благодаря технологии, которая автоматизирует 95% процесса перехвата.

К уничтожению воздушных целей также присоединились частные предприятия - созданные с разрешения Минобороны группы ПВО уничтожили более 20 вражеских БПЛА.  Работаем во исполнение Плана обороны Украины Михаила Федорова: идентифицировать 100% воздушных угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов

 - заявили в Минобороны.

Дополнительно

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина достигла новых решений в сфере обороны и нашла дополнительные системы и перехватчики.

Напомним

Украинская противовоздушная оборона использует различные системы для защиты от российских воздушных целей. Системы ПВО классифицируются по дальнобойности и типу, включая ЗРК "Бук", NASAMS, Patriot, а также мобильные огневые группы и авиацию.

Евгений Устименко

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