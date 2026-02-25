Украина и Норвегия готовят стратегическое партнерство - Зеленский

Украина и Норвегия фактически вышли на уровень стратегического партнерства и готовят новые совместные проекты, в частности в военных и энергетических сферах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.

Детали

Глава государства отметил, что стороны обсудили как вопросы безопасности, так и долгосрочное сотрудничество.

Мы будем работать над новым уровнем нашего партнерства – стратегическим партнерством между нашими странами. Фактически мы уже на этот уровень вышли - сказал Зеленский.

Президент проинформировал норвежскую сторону о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины.

"Я проинформировал о ситуации по нашей защите, по фронту, о потребностях ПВО. Мы также обсудили дипломатическую работу и предстоящие встречи", – отметил он.

Отдельное внимание стороны уделили энергетике.

"Мы говорили не только о помощи, но и о совместных идеях. Министры энергетики наших государств будут контактировать, будет соответствующее соглашение об энергетическом сотрудничестве", – сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил Норвегию за поддержку санкционной политики и сотрудничество в сфере производства вооружения.

"Мы очень ценим, что Норвегия предоставила Украине NASAMS. И рассчитываем, что наши отношения позволят совместно производить оружие. Это нужно не только Украине, но всему нашему континенту", – подытожил он.

Напомним

Президент Зеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку и подчеркнул, что достойный мир возможен при условии общих гарантий безопасности и плана восстановления. Он также отметил важность энергетической и оборонной поддержки.