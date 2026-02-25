$43.260.03
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 11262 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 17430 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 16501 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 15736 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 21144 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 27601 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22703 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20178 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17269 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
Украина и Норвегия готовят стратегическое партнерство - Зеленский

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Украина и Норвегия достигли уровня стратегического партнерства, планируя новые совместные проекты в военной и энергетической сферах. Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии оборонные потребности и будущее сотрудничество.

Украина и Норвегия готовят стратегическое партнерство - Зеленский

Украина и Норвегия фактически вышли на уровень стратегического партнерства и готовят новые совместные проекты, в частности в военных и энергетических сферах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.

Детали

Глава государства отметил, что стороны обсудили как вопросы безопасности, так и долгосрочное сотрудничество.

Мы будем работать над новым уровнем нашего партнерства – стратегическим партнерством между нашими странами. Фактически мы уже на этот уровень вышли

- сказал Зеленский.

Президент проинформировал норвежскую сторону о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины.

"Я проинформировал о ситуации по нашей защите, по фронту, о потребностях ПВО. Мы также обсудили дипломатическую работу и предстоящие встречи", – отметил он.

Отдельное внимание стороны уделили энергетике.

"Мы говорили не только о помощи, но и о совместных идеях. Министры энергетики наших государств будут контактировать, будет соответствующее соглашение об энергетическом сотрудничестве", – сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил Норвегию за поддержку санкционной политики и сотрудничество в сфере производства вооружения.

"Мы очень ценим, что Норвегия предоставила Украине NASAMS. И рассчитываем, что наши отношения позволят совместно производить оружие. Это нужно не только Украине, но всему нашему континенту", – подытожил он.

Напомним

Президент Зеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку и подчеркнул, что достойный мир возможен при условии общих гарантий безопасности и плана восстановления. Он также отметил важность энергетической и оборонной поддержки.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
НАСАМС
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина