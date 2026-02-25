Украина и Норвегия готовят стратегическое партнерство - Зеленский
Киев • УНН
Украина и Норвегия достигли уровня стратегического партнерства, планируя новые совместные проекты в военной и энергетической сферах. Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии оборонные потребности и будущее сотрудничество.
Украина и Норвегия фактически вышли на уровень стратегического партнерства и готовят новые совместные проекты, в частности в военных и энергетических сферах. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.
Детали
Глава государства отметил, что стороны обсудили как вопросы безопасности, так и долгосрочное сотрудничество.
Мы будем работать над новым уровнем нашего партнерства – стратегическим партнерством между нашими странами. Фактически мы уже на этот уровень вышли
Президент проинформировал норвежскую сторону о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины.
"Я проинформировал о ситуации по нашей защите, по фронту, о потребностях ПВО. Мы также обсудили дипломатическую работу и предстоящие встречи", – отметил он.
Отдельное внимание стороны уделили энергетике.
"Мы говорили не только о помощи, но и о совместных идеях. Министры энергетики наших государств будут контактировать, будет соответствующее соглашение об энергетическом сотрудничестве", – сообщил Зеленский.
Президент также поблагодарил Норвегию за поддержку санкционной политики и сотрудничество в сфере производства вооружения.
"Мы очень ценим, что Норвегия предоставила Украине NASAMS. И рассчитываем, что наши отношения позволят совместно производить оружие. Это нужно не только Украине, но всему нашему континенту", – подытожил он.
