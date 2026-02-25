Україна і Норвегія готують стратегічне партнерство - Зеленський

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
12:01 • 1436 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 10727 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 16938 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 16027 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 15376 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 20899 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 27385 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22626 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 20143 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17239 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
87%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 16314 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 15039 перегляди
Чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК у Луцьку25 лютого, 03:43 • 5256 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 12000 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 12331 перегляди
Публікації
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 1438 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 38557 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 48968 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 66466 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 83483 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 14981 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 18710 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 21052 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 25792 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 34258 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Truth Social

Україна і Норвегія готують стратегічне партнерство - Зеленський

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Україна та Норвегія досягли рівня стратегічного партнерства, плануючи нові спільні проєкти у військовій та енергетичній сферах. Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії оборонні потреби та майбутню співпрацю.

Україна і Норвегія готують стратегічне партнерство - Зеленський

Україна та Норвегія фактично вийшли на рівень стратегічного партнерства і готують нові спільні проєкти, зокрема у військових та енергетичних сферах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що сторони обговорили як безпекові питання, так і довгострокову співпрацю.

Ми будемо працювати над новим рівнем нашого партнерства - стратегічним партнерством між нашими країнами. Фактично ми вже на цей рівень вийшли

- сказав Зеленський.

Президент поінформував норвезьку сторону про ситуацію на фронті та ключові оборонні потреби України.

"Я поінформував про ситуацію щодо нашого захисту, щодо фронту, про потреби ППО. Ми також обговорили дипломатичну роботу і майбутні зустрічі", – зазначив він.

Окрему увагу сторони приділили енергетиці.

"Ми говорили не лише про допомогу, а й про спільні ідеї. Міністри енергетики наших держав будуть контактувати, буде відповідна угода про енергетичну співпрацю", – повідомив Зеленський.

Президент також подякував Норвегії за підтримку санкційної політики та співпрацю у сфері виробництва озброєння.

"Ми дуже цінуємо, що Норвегія надала Україні NASAMS. І розраховуємо, що наші відносини дозволять спільно виробляти зброю. Це потрібно не лише Україні, а всьому нашому континенту", – підсумував він.

Нагадаємо

Президент Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку та наголосив, що достойний мир можливий за умови спільних гарантій безпеки та плану відновлення. Він також відзначив важливість енергетичної та оборонної підтримки.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
NASAMS
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна