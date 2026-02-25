Україна і Норвегія готують стратегічне партнерство - Зеленський

Україна та Норвегія фактично вийшли на рівень стратегічного партнерства і готують нові спільні проєкти, зокрема у військових та енергетичних сферах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що сторони обговорили як безпекові питання, так і довгострокову співпрацю.

Ми будемо працювати над новим рівнем нашого партнерства - стратегічним партнерством між нашими країнами. Фактично ми вже на цей рівень вийшли - сказав Зеленський.

Президент поінформував норвезьку сторону про ситуацію на фронті та ключові оборонні потреби України.

"Я поінформував про ситуацію щодо нашого захисту, щодо фронту, про потреби ППО. Ми також обговорили дипломатичну роботу і майбутні зустрічі", – зазначив він.

Окрему увагу сторони приділили енергетиці.

"Ми говорили не лише про допомогу, а й про спільні ідеї. Міністри енергетики наших держав будуть контактувати, буде відповідна угода про енергетичну співпрацю", – повідомив Зеленський.

Президент також подякував Норвегії за підтримку санкційної політики та співпрацю у сфері виробництва озброєння.

"Ми дуже цінуємо, що Норвегія надала Україні NASAMS. І розраховуємо, що наші відносини дозволять спільно виробляти зброю. Це потрібно не лише Україні, а всьому нашому континенту", – підсумував він.

Нагадаємо

