Зеленский об атаке рф: Европа, Америка и Украина хотят остановить войну, не хочет лишь путин и цепляется за свою баллистику и дроны

россия ночью ударила 6 баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре в Киеве, убила людей в столице и области, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на атаку рф и подчеркнув, что "Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну, не хочет лишь путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжать воевать", пишет УНН.

"Сегодня ночью ударами дронов россия убила трех человек в Пуховке Киевской области: дедушку, бабушку и их внука. Всего три года было мальчику. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел на помощь семье и был ранен во время повторного удара. У пострадавших — термические ожоги, осколочные ранения. Мои соболезнования. Это был обычный жилой дом. россияне не могли этого не знать. Также был нанесен удар шестью баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре в Киеве. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский в социальных сетях.

Также, по его словам, под обстрелом находились Донецкая область, Харьковская область, Сумская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Одесская область, Херсонская область, Николаевская область, Черниговская область и Полтавская область.

Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну. Не хочет лишь путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжать воевать. Нужно больше давления. Новые санкции, которые не позволят производить эту баллистику. И обязательно нужно больше защиты для наших людей. Противобаллистическая оборона, ракеты-перехватчики для Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и наших F-16 — все это работает и помогает защищать жизни, когда оно здесь, в Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов по жизни. Я благодарю всех, кто демонстрирует лидерство и несмотря ни на что передает новые пакеты средств ПВО