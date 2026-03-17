Производство ракет AIM-120C-8 могут перенести в Европу

16 марта, 17:55 • 11211 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 21366 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 16285 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 18764 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 18779 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 27641 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 13961 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 15922 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 26862 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 49622 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Популярные новости
Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива16 марта, 15:07 • 20718 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 17525 просмотра
Директор НАБУ соврал суду не один раз, когда избегал тюрьмы с помощью фиктивного усыновления – экс-прокурор САП16 марта, 18:21 • 8890 просмотра
Под Киевом мужчина застрелил больную 11-летнюю дочь, а затем покончил с собой16 марта, 18:58 • 6928 просмотра
Трамп оценил вероятность применения Израилем ядерного оружия против Ирана19:10 • 5862 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 17545 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 27642 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 27826 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 30419 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 35560 просмотра
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 32824 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 43433 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 47703 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 53655 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 47293 просмотра
Производство ракет AIM-120C-8 могут перенести в Европу

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Компания RTX планирует производить ракеты AIM-120C-8 в Европе для нужд ПВО. Это позволит США сосредоточиться на выпуске более новой модификации AIM-120D-3.

Американская компания RTX планирует перенести производство ракет AIM-120C-8 в Европу. Это позволит предприятиям в США сосредоточиться на выпуске более новой модификации AIM-120D-3. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

О таких планах представители компании сообщили во время выставки вооружений BEDEX 2026. Сейчас RTX ведет переговоры как минимум с 30 бельгийскими компаниями по созданию производственной цепочки компонентов.

Дополнительный источник ракет для NASAMS

Ракеты AIM-120C-8 используются не только на истребителях, но и в зенитных системах NASAMS, которые находятся на вооружении Украины. Поэтому запуск производства в Европе может стать дополнительным источником боеприпасов для украинской ПВО.

В то же время полноценный запуск производства займет определенное время, поскольку нужно развернуть новые производственные мощности и наладить поставки компонентов.

Украинские F-16 несколько недель не имели достаточно ракет американского производства - Reuters05.03.26, 16:19 • 5242 просмотра

