Производство ракет AIM-120C-8 могут перенести в Европу

Американская компания RTX планирует перенести производство ракет AIM-120C-8 в Европу. Это позволит предприятиям в США сосредоточиться на выпуске более новой модификации AIM-120D-3. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

О таких планах представители компании сообщили во время выставки вооружений BEDEX 2026. Сейчас RTX ведет переговоры как минимум с 30 бельгийскими компаниями по созданию производственной цепочки компонентов.

Дополнительный источник ракет для NASAMS

Ракеты AIM-120C-8 используются не только на истребителях, но и в зенитных системах NASAMS, которые находятся на вооружении Украины. Поэтому запуск производства в Европе может стать дополнительным источником боеприпасов для украинской ПВО.

В то же время полноценный запуск производства займет определенное время, поскольку нужно развернуть новые производственные мощности и наладить поставки компонентов.

