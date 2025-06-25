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Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Вертолеты "Ми" составляют основу армейской авиации Украины, выполняя критически важные боевые, логистические и спасательные миссии в условиях войны, в частности, при эвакуации раненых из Мариуполя. Эффективность их использования, несмотря на возраст и сложность модернизации, зависит от продуманной логистики, ремонта и подготовки экипажей.

Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях

Свои первые полеты семейство вертолетов Ми начало в начале 1960-х годов под руководством авиаконструктора Михаила Миля, чье имя и дало название этой линейке. С тех пор эти воздушные суда стали одними из самых массовых и самых модифицированных винтокрылых машин в мире. В Украине, как часть советского авиационного наследия, вертолеты Ми составили основу армейского авиапарка – и до сих пор они выполняют критически важные задачи на фронте, пишет УНН.

Боевое применение вертолетов Ми

Экс-спикер Воздушных Сил ВСУ, а ныне начальник Управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно заявлял, что вертолеты армейской авиации и Воздушных сил Ми-24, Ми-8 работают близко к линии огня.

Иногда это расстояние уменьшалось настолько, что экипажи фактически заходили в тыл врага. Одним из самых известных примеров таких рискованных, но жизненно необходимых операций, стали рейсы в заблокированный Мариуполь в 2022 году.

"Специальная операция была спланирована и проведена Разведкой Министерства обороны Украины", – отмечал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Именно на Ми-8 осуществлялись вылеты на Азовсталь – всего состоялось семь полетов. Только сейчас эти факты начинают получать более детальное освещение, но не в полной мере, ведь многие детали до сих пор засекречены из соображений безопасности. Многие участники миссии не могут открыто рассказывать об обстоятельствах рейсов или называть побратимов, чтобы не подвергать их риску. В то же время даже фрагментарные подтверждения позволяют представить масштабы и сложность одной из самых рискованных операций украинской армейской авиации.

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"Благодаря этим вертолетным миссиям украинским силам удалось эвакуировать 64 раненых и доставить 30 тонн груза. Во время операции три вертолета были потеряны в результате интенсивного огня вражеской ПВО, однако миссия была успешно выполнена. Украина также направила подкрепление – 72 добровольца для обороны Мариуполя", – сообщал Euronews со ссылкой на добровольца батальона "Азов", ветерана обороны Мариуполя Анатолия "Бас" Басенко.

Сложность полетов и вызовы для пилотов

Ситуация с применением семейства Ми является специфической не только потому, что используемые вертолеты в большинстве своем не новые и требуют тщательной подготовки перед вылетом – речь идет о сложных ремонтных и обслуживающих работах, замене отдельных комплектующих, проверке функционала. Особого внимания требует и сама сложность полетов: в большинстве случаев они выполняются на предельно низких высотах, с риском попадания под вражескую ПВО, часто в условиях ночной или меняющейся видимости. Это накладывает двойную нагрузку – и на технику, и на пилотов.

О специфике таких полетов неоднократно высказывались и западные военные эксперты.

"Вызовы, с которыми сталкиваются эти (украинские – ред.) пилоты в этой сложной операционной среде, кажутся достаточно серьезными – возможно, даже более серьезными, чем те, с которыми имели дело американские пилоты ударных вертолетов", – отмечает бывшая пилотесса вертолета Super Cobra, ныне старший политический аналитик RAND Кайлиан Хантер.

Хантер также пояснила, что полеты на низких высотах в условиях активных боевых действий существенно ограничивают время на реакцию и влияют на ситуационную осведомленность. Пилоты должны внимательно следить за малейшими изменениями и принимать мгновенные решения относительно того, как именно маневрировать и управлять вертолетом.

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Украинские пилоты вертолетов Ми-8 рассказывают о реальных примерах с фронта, когда основными целями во время миссий являются вражеская пехота, укрепленные позиции и техника.

"Мы были вынуждены четыре раза совершить посадку в поле. По нашим вертолетам запускали ракеты и управляемые бомбы", – рассказал один из пилотов в комментарии для издания Reuters, не называя имени из соображений безопасности.

По словам украинских летчиков, прицельный удар часто сопровождается так называемым "горным маневром": пилот приближается на низкой высоте, плавно поднимается, запускает ракеты, а затем резко уходит в сторону и снижается, чтобы избежать обнаружения и поражения вражескими средствами ПВО.

Почему Ми остаются незаменимыми?

Несмотря на почтенный возраст, потребность в модернизации и зависимость от сложного обслуживания, семейство вертолетов Ми остается критически важным компонентом украинской армейской авиации. Их универсальность – способность выполнять боевые, логистические, спасательные миссии – делает эту технику критически важной в реалиях фронта. Опыт обороны Мариуполя, успешные рейды в глубокий тыл врага, эвакуация раненых под обстрелами – все это свидетельствует о том, что вертолеты Ми не только "остатки советского прошлого", а полноценный ресурс, способный спасать жизни и менять ход боевых действий.

Вместе с тем, использование этой техники связано с немалыми вызовами. Большинство комплектующих для Ми-8 и других судов этого типа изготавливались еще в советское время, и сегодня их приходится искать по всему миру – часто через третьи страны, которые имеют остатки соответствующих запчастей. Отсутствие централизованного производства, устаревшая техническая документация и санкционные ограничения значительно усложняют модернизацию советских машин. Большинство комплектующих изготавливались десятилетиями ранее, и ныне их приходится искать по всему миру. Поддержание летной годности требует большого технического усилия, опыта инженеров и значительных финансовых затрат.

Пока Украина ожидает поставки современной западной авиатехники, эффективность использования имеющегося парка зависит от продуманной логистики, налаженного ремонта, профессиональной подготовки экипажей и тактической гибкости в условиях постоянных изменений на фронте. Ведь в условиях нынешней фазы войны даже один успешный боевой вылет на вертолетах Ми может сыграть стратегическую роль.

Проблемы модернизации и устаревших подходов

Два украинских вертолета Ми-8МТ, недавно модернизированные компанией "МС АВИА-ГРЕЙД" в рамках государственного контракта, сейчас могут вернуться в войска без боевого оснащения. Во время капитального ремонта с вертолетов сняли установленное вооружение, а впоследствии оно было арестовано по решению суда – хотя техника соответствовала действующим украинским стандартам.

Компанию, которая выполняла модернизацию, к проверке не допустили, поэтому она не может выполнить гарантийные обязательства. Причиной стало то, что оборудование оценивали не по украинским техническим условиям, а по советско-российским ГОСТам. Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь в условиях войны существует реальная угроза, что боевая техника останется без оружия.

Официальных комментариев пока нет, однако по словам специалиста Министерства обороны, пожелавшего остаться анонимным, в первую очередь нужно выяснить, кто допустил такое нарушение и на каком этапе было принято соответствующее решение.

Этот случай лишь подчеркивает важность системного подхода к ремонту и модернизации техники, с учетом национальных стандартов и требований военного времени. Ведь каждое промедление с ответственными действиями, каждая ошибка в логистике, ремонте или юридическом сопровождении превращается не просто в техническую проблему, а в потенциальную угрозу для обороноспособности страны. Именно поэтому будущее винтокрылой авиации Украины зависит не только от исторического наследия, но и от решений, которые принимаются сегодня.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологиипубликации
Ми-24
Азовсталь
Юрий Игнат
Главное управление разведки Украины
Reuters
Ми-8
Кирилл Буданов
Украина
Мариуполь
Tesla
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