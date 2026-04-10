Франция хочет передать Украине греческие Mirage 2000-5, но Афины пока не соглашаются

Франция пытается договориться с Грецией о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, находящихся на вооружении греческих ВВС. Афины пока отказываются, несмотря на переговоры и предложения со стороны Парижа, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Речь идет именно о греческих самолетах, которые Франция предлагает передать Украине как часть усиления украинской авиации. В ответ Париж готов предложить Греции выгодные условия на закупку новых истребителей Rafale.

Почему Греция против

Греция сдерживает решение из-за сочетания политических, финансовых и безопасностных факторов. В Афинах подчеркивают необходимость сохранять собственный оборонный потенциал.

В то же время эти самолеты не являются критически необходимыми в долгосрочной перспективе – контракт на их обслуживание завершается уже в следующем году, после чего их планируют постепенно списывать.

Передача Mirage 2000-5 могла бы частично усилить Воздушные силы Украины, однако сейчас решение зависит от позиции Греции. Переговоры продолжаются, но конкретных договоренностей пока нет.

