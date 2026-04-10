Франция хочет передать Украине греческие Mirage 2000-5, но Афины пока не соглашаются

21:18 • 17618 просмотра
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35 • 27260 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
9 апреля, 19:12 • 17290 просмотра
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Эксклюзив
9 апреля, 17:09 • 16810 просмотра
Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Эксклюзив
9 апреля, 13:31 • 22489 просмотра
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Эксклюзив
9 апреля, 11:59 • 22477 просмотра
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациентаPhoto
9 апреля, 11:29 • 20180 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйцаPhoto
9 апреля, 10:46 • 18289 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06 • 19002 просмотра
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49 • 19427 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Популярные новости
График станет жестче – в Укрэнерго рассказали, какие отключения запланировали на 10 апреля9 апреля, 16:31 • 11252 просмотра
Он четко следует курсу - Буданов объяснил действия Трампа9 апреля, 16:41 • 7164 просмотра
Когда высаживать рассаду в грунт: сроки для помидоров, огурцов, перца и капусты9 апреля, 16:49 • 20587 просмотра
Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время – Рютте 9 апреля, 17:04 • 10516 просмотра
В ряде регионов РФ впервые объявили ракетную опасность на фоне массированной атаки, раздаются взрывы и сиреныVideo22:18 • 8910 просмотра
публикации
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 27260 просмотра
Когда высаживать рассаду в грунт: сроки для помидоров, огурцов, перца и капусты9 апреля, 16:49 • 20725 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone9 апреля, 13:07 • 25905 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 35862 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 40326 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 35859 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 26734 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 30617 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 37521 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 39725 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Дассо Мираж 2000

Франция хочет передать Украине греческие Mirage 2000-5, но Афины пока не соглашаются

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Париж пытается договориться с Афинами о поставках истребителей для ВСУ. Греция пока отказывается из-за необходимости сохранения собственной обороны.

Франция пытается договориться с Грецией о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, находящихся на вооружении греческих ВВС. Афины пока отказываются, несмотря на переговоры и предложения со стороны Парижа, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Речь идет именно о греческих самолетах, которые Франция предлагает передать Украине как часть усиления украинской авиации. В ответ Париж готов предложить Греции выгодные условия на закупку новых истребителей Rafale.

Почему Греция против

Греция сдерживает решение из-за сочетания политических, финансовых и безопасностных факторов. В Афинах подчеркивают необходимость сохранять собственный оборонный потенциал.

Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ19.11.25, 14:11 • 4013 просмотров

В то же время эти самолеты не являются критически необходимыми в долгосрочной перспективе – контракт на их обслуживание завершается уже в следующем году, после чего их планируют постепенно списывать.

Передача Mirage 2000-5 могла бы частично усилить Воздушные силы Украины, однако сейчас решение зависит от позиции Греции. Переговоры продолжаются, но конкретных договоренностей пока нет.

Украина и Франция подписали договор о намерении совместного производства вооружения09.02.26, 12:53 • 4246 просмотров

